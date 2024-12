Cifra millonaria: ¿cuál es la fortuna que recaudó Taylor Swift en The Eras Tour?

El fenómeno de The Eras Tour no solo radica en los deslumbrantes espectáculos , sino también en la capacidad de Swift para conectar con audiencias globales a través de sus historias musicales y producciones impresionantes.

Taylor Swift.jpg Taylor Swift superó a Rihanna y se convirtió en la artista femenina más rica del mundo

¿Cuánto recaudó Taylor Swift con The Eras Tour y por qué es un récord histórico?

La gira The Eras Tour de Taylor Swift no solo fue un espectáculo musical, sino una verdadera revolución. A lo largo de 149 presentaciones en 51 ciudades, recaudó una cifra sin precedentes: 2.077 millones de dólares en la venta de entradas, según reveló The New York Times. Este monto representa el doble de cualquier otra gira en la historia de la música, un récord que será difícil de superar.