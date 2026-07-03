Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: quiénes son los invitados que serán parte de la celebración

La pareja, que anunció su compromiso el pasado mes de agosto, celebrará su boda este fin de semana en Nueva York.

La cantante y el jugador de la NFL se comprometieron en agosto pasado.

Se conocieron nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden. Según se supo se esperan al menos 1000 invitados como parte de la celebración.

Según los informes, la pareja, que anunció su compromiso el pasado mes de agosto, celebrará su boda este fin de semana en Nueva York, y un permiso municipal obtenido por la agencia Associated Press detalla el programa del evento de alto perfil.

Según el permiso, anoche (2 de julio), a las 18:30hs (hora local), se esperaba la llegada de unos 100 invitados al Madison Square Garden para una "celebración previa a la fiesta", que se entiende que era una cena de ensayo íntima.

El evento principal está programado para comenzar hoy (3 de julio) a las 17hs, hora local , con la opción de extenderse hasta las 4AM del sábado. Según los registros, la celebración puede acoger hasta 1000 personas.

También estaba previsto el cierre total de la calle durante la noche, lo que permitiría a los operarios instalar una carpa para el acceso en coche y otra carpa de entrada independiente en las inmediaciones del estadio. Se espera que varias manzanas alrededor del recinto permanezcan cerradas al tráfico a partir del viernes por la tarde.

Quiénes asistirán a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Varias celebridades ya han sido vistas en Nueva York antes de la ceremonia. Selena Gomez, Jack Antonoff, Rachel Antonoff, Lena Dunham, Gigi Hadid, Bradley Cooper y Ashley Avignone, amiga de toda la vida de Swift, fueron algunos de los que, según se informó, se dirigieron a la cena de ensayo.

Según los informes, Erin Andrews, Charissa Thompson, Greg Olsen y Aric Jones, amigo íntimo de Travis Kelce, también asistieron al evento previo a la boda.

Otros nombres vinculados a la lista de invitados incluyen a Graham Norton, Greg James, Suki Waterhouse, Adam Sandler, Ed Sheeran, Sabrina Carpenter, Camila Cabello, las hermanas Haim y Stevie Nicks, quien también se espera que actúe. Según se informa, Harry Styles fue invitado, pero no podrá asistir debido a sus conciertos en el estadio de Wembley en Londres.

Swift ya había expresado su deseo de tener una boda multitudinaria durante su aparición en el programa de Graham Norton el año pasado, diciendo: "Sé que va a ser divertido planificarla, porque creo que las únicas bodas estresantes son aquellas con pocos invitados y donde la gente está nerviosa. No voy a pasar por eso".

Estas últimas informaciones surgen después de que Swift y Kelce donaron 26 millones de dólares a 20 organizaciones benéficas de todo Estados Unidos a principios de esta semana.