Taylor Swift y Travis Kelce donaron u$s26 millones a organizaciones benéficas antes de su boda

Taylor Swift y Travis Kelce donaron 26 millones de dólares a al menos 20 organizaciones benéficas esta semana, según anunció un representante, antes de la boda que, según se informa, tendrá lugar este fin de semana en Nueva York .

La pareja aún no ha confirmado oficialmente que la boda esté a punto de celebrarse, e incluso el anuncio de las iniciativas benéficas no menciona la boda, aunque está claro que las donaciones forman parte de las celebraciones de esta semana.

Swift tiene un historial de donaciones a gran escala, aunque en la mayoría de los casos estas han sido reveladas por las propias organizaciones benéficas y no por la cantante.

Durante su exitosa gira Eras Tour, bancos de alimentos locales revelaron haber recibido una donación de Swift cuando la gira pasaba por la ciudad. Otras donaciones en los últimos años se han destinado a organizaciones de rescate animal, ayuda para los damnificados por huracanes en Florida y Tennessee, ayuda para los afectados por tornados en Los Ángeles, organizaciones que luchan contra el hambre, la Asociación Americana del Corazón, hospitales infantiles y fans que padecen cáncer.

Aunque el entorno de Swift aún no lo ha confirmado oficialmente, funcionarios y trabajadores presentes en el lugar han corroborado los rumores de una celebración de boda en el Madison Square Garden este fin de semana. Todo indica que hoy jueves se llevará a cabo una cena de ensayo en un auditorio más pequeño del recinto, seguida de una celebración mucho mayor en el estadio el viernes.