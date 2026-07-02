¿Taylor Swift y Travis Kelce se casan en el Madison Square Garden? Crecen las expectativas en Nueva York + Agregar ámbito en









La unión de la cantante de "Love Story" y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, apodada "la boda real de Estados Unidos", es una de las bodas de famosos más esperadas.

Kelce y Swift están juntos desde 2023.

Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán su boda en el Madison Square Garden el viernes por la noche, según afirman decenas de medios especializados de Estados Unidos.

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En los últimos días, la especulación sobre la boda de la superestrella de la música y el jugador de fútbol americano ha alcanzado niveles frenéticos, tras semanas de informes no confirmados que apuntaban a que tendría lugar durante el fin de semana del 4 de julio en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York.

Varios medios de comunicación informaron de que Swift y Kelce celebrarán un evento para 100 personas en el pabellón deportivo hoy jueves, seguido de una celebración más multitudinaria ante 1.000 personas el viernes. La superestrella del pop y el jugador de la Liga Nacional de Fútbol Americano no han confirmado cuándo ni dónde se casarán.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani dio pistas sobre la posible boda Al preguntársele sobre una posible boda de Swift, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aprovechó el momento para instar a la gente a quedarse en casa para protegerse del calor extremo que azota al hemisferio norte.

"Si por casualidad usted se va a casar en el MSG, se quedará dentro y al fresco, y creo que es un buen ejemplo a seguir para toda la ciudad", declaró a los periodistas a principios de esta semana, refiriéndose al Madison Square Garden.

La unión de la cantante de "Love Story" y el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, apodada "la boda real de Estados Unidos", es una de las bodas de famosos más esperadas. Las especulaciones se han intensificado desde que la pareja anunciara su compromiso en agosto, tras un noviazgo público que cautivó a los fans. Las cámaras captaron a Swift animando a Kelce en los partidos de los Chiefs y lo siguieron mientras él volaba por todo el mundo para asistir a sus conciertos. Se espera una asistencia repleta de estrellas, dada la lista de amigos famosos de Swift, entre los que se encuentran Selena Gomez, Ed Sheeran, Emma Stone y Gigi Hadid. En una entrevista televisiva, Swift bromeó diciendo que invitaría a "cualquiera con quien haya hablado alguna vez".