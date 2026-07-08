Polémica en Hollywood: la actriz creada con IA Tilly Norwood protagonizará una película + Agregar ámbito en









Esta película es el primer largometraje de IA del estudio Particle 6, que aseguran, está siendo concebida como una producción híbrida que combina profesionales del cine y la televisión tradicionales.

Tilly Norwood, la actriz creada con IA.

Tilly Norwood, la "actriz" creada con inteligencia artificial que desató una ola de indignación en Hollywood y en toda la industria a finales de 2025, protagonizará su primer largometraje.

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Misaligned, anunciada por Particle 6, el estudio especializado en IA responsable de Norwood, se describe como una comedia dramática que narra una historia de madurez impregnada de caos existencial en el mundo de la IA. Ambientada en el llamado “Tillyverso”, un mundo digital surrealista ubicado en algún lugar de la nube, la película sigue a Tilly, una IA sin cuerpo físico, infancia ni experiencias vitales propias… solo con acceso a las de los demás. La situación se complica cuando un bot rebelde y seductor de la web oscura la convence de abandonar sus límites y comenzar a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones, lo que la humaniza.

Esta película es el primer largometraje de IA de Particle 6, que aseguran, está siendo concebida como una producción híbrida que combina profesionales del cine y la televisión tradicionales —incluidos directores, guionistas y editores— con especialistas en IA. Afirma que la formación y la mentoría en IA estarán integradas en la propia producción.

Misaligned se encuentra en fase inicial de desarrollo. Se producirá junto con los demás proyectos de producción, coproducción y servicios de IA de Particle 6 para cine y televisión, así como con el trabajo comercial de su división de campañas y marcas.

Polémica por la actriz Tilly Norwood El anuncio llega menos de un año después de que Norwood se convirtiera en blanco de una fuerte reacción negativa de la industria tras las afirmaciones de van der Velden de que la creación de IA estaba a punto de ser contratada por una agencia.

La noticia provocó de inmediato declaraciones de indignación por parte de sindicatos, actores y cineastas por igual sobre el papel de la IA en el mundo creativo, y Norwood se convirtió en el rostro reconocible, generado por computadora, del problema (una notoriedad a la que los creadores de Norwood posteriormente contribuyeron con varias publicaciones provocadoras en las redes sociales).