Six Sex anunció la presentación en vivo de "Ultra", su primer lp: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El Estadio Malvinas Argentinas será el punto de partida de un show construido alrededor del universo del disco, con una puesta desarrollada especialmente para la ocasión.

Six Sex anuncia su show más grande hasta la fecha.

Tras la salida de ULTRA, su primer LP, Six Sex anuncia el show más ambicioso de su carrera. El próximo 16 de octubre llegará al Estadio Malvinas Argentinas para presentar oficialmente el álbum en un espectáculo concebido especialmente para esta nueva etapa del proyecto.

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Si ULTRA llevó la propuesta de Six Sex a un nuevo extremo, esta presentación buscará hacer lo mismo en vivo. El Estadio Malvinas Argentinas será el punto de partida de un show construido alrededor del universo del disco, con una puesta desarrollada especialmente para la ocasión.

Cómo y dónde comprar las entradas para Six Sex en el Estadio Malvinas Argentinas Entradas a la venta a partir de hoy miércoles 8 de julio a las 13hs a través de Enigmatickets.com. Hay 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja, a través de la app de Naranja o MODO.

Precio y entradas para el show de Six Sex Campo $45000 + SC

Platea $40000 + SC El anuncio llega en el momento de mayor proyección internacional de Six Sex hasta ahora. Después de recorrer Estados Unidos, Europa y Latinoamérica con una extensa gira y presentarse en festivales como Lollapalooza Argentina y Chile, Estéreo Picnic, Asunciónico, Primavera Sound, We Love Green y EDC México, Six Sex regresa a Buenos Aires para inaugurar una nueva etapa frente a su público más grande hasta la fecha.

Publicado en junio, ULTRA es un álbum de dieciséis canciones que no elige entre géneros ni entre estados de ánimo, sino que los lleva todos al grado máximo al mismo tiempo: el punto exacto donde el placer y el terror empiezan a ser la misma cosa. Un disco que terminó de consolidar el universo artístico de Six Sex marcando un antes y después en su carrera.

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