MasterChef Celebrity reveló a sus 24 participantes en un creativo video: cuándo comienza

Telefe presentó el elenco completo con un divertido video. Wanda Nara volverá a conducir el reality y habrá un cambio en el jurado.

MasterChef Celebrity estrenará su cuarta temporada el lunes 28 de septiembre a las 22:15 por Telefe.

Telefe confirmó a los 24 participantes que competirán en la cuarta temporada de MasterChef Celebrity y reveló cuándo comenzará el esperado ciclo gastronómico. El anuncio llegó mediante un video emitido en la previa de la final de Gran Hermano Generación Dorada, que además mostró el regreso de Wanda Nara y una modificación en el jurado.

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La nueva edición de MasterChef Celebrity se estrenará el lunes 28 de septiembre a las 22:15 . De esta manera, el canal dejará pasar 12 días desde el cierre de GH, que terminó con la consagración de Solange “Sol” Abraham.

Wanda Nara volverá a estar al frente del programa , mientras que Damián Betular y Germán Martitegui continuarán como jurados. La principal novedad será la incorporación de Maru Botana , quien ocupará el lugar que dejó Donato de Santis.

Para presentar oficialmente al elenco, Telefe preparó un video de aproximadamente tres minutos ambientado en un avión . Betular y Martitegui aparecieron caracterizados como pilotos, mientras que Wanda Nara y Maru Botana interpretaron a las asistentes de cabina.

La lista reúne actores, músicos, periodistas, conductores, influencers y figuras vinculadas al deporte . Los 24 participantes confirmados son:

Alejandro Lerner

Josefina “China” Ansa

Diego Ramos

Edith Hermida

Gregorio “Grego” Rossello

Hernán Coronel (Mala Fama)

Julieta Nair Calvo

Julieta Poggio

Karina Mazzocco

Lizy Tagliani

Luciana Geuna

Luck Ra

Marta Fort

Martín “Campi” Campilongo

Mike Amigorena

Morena Beltrán

Nazareno Casero

Elizabeth “Negra” Vernaci

Pablo Giralt

Pablo Migliore

José María “Pachu” Peña

Paula Trapani

Rocío Robles

Sebastián Presta

Con esta presentación, el canal terminó con las especulaciones alrededor del elenco y oficializó la nómina con la que buscará renovar uno de sus formatos gastronómicos más reconocidos.

¿Por qué L-Gante quedó afuera de MasterChef Celebrity?

Uno de los cambios respecto de la lista que había trascendido inicialmente fue la salida de Elián “L-Gante” Valenzuela. El cantante había sido seleccionado originalmente como uno de los 24 famosos, pero finalmente Mike Amigorena ocupó su lugar.

Agustín Rodríguez, abogado del músico, explicó que la decisión respondió a problemas de agenda por los compromisos profesionales del artista. A su vez, Daniel Ambrosino señaló en Intrusos que las dificultades aparecieron después de que se adelantaran las grabaciones del programa.

L-Gante quedó afuera del reality debido a complicaciones de agenda vinculadas con su gira internacional.

El cantante tiene prevista una gira internacional con presentaciones en España, Turquía, Bolivia y Uruguay, compromisos que complicaron su disponibilidad para participar de las grabaciones. Pese a su salida, Telefe informó que el vínculo con L-Gante permanece intacto.

Así, la cuarta temporada llegará con 24 famosos, Wanda Nara nuevamente en la conducción y un jurado renovado por la incorporación de Maru Botana. El lunes 28 de septiembre comenzará la competencia que volverá a poner a distintas figuras frente a las cocinas de MasterChef Celebrity.