Widow's Bay: la serie que arrasó en los Premios Emmy 2026 y no te podés perder + Agregar ámbito en









La producción de Apple TV propone terror y humor en una isla maldita y acaba de convertirse en la gran sorpresa de la televisión estadounidense.

La ficción creada por Katie Dippold obtuvo 14 premios de 19 nominaciones y se consagró como Mejor Serie de Comedia. Apple TV

Los Premios Emmy 2026 dejaron una gran sorpresa: Widow's Bay se convirtió en la producción más premiada de la ceremonia y cerró la noche con 14 estatuillas sobre 19 nominaciones. La ficción de Apple TV ganó, entre otros reconocimientos, el premio a Mejor Serie de Comedia y se impuso frente a producciones que llegaban como las favoritas del público.

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La serie fue creada por Katie Dippold, conocida por su trabajo en Parks and Recreation, y combina terror con situaciones de comedia. Su primera temporada se estrenó el 29 de abril de 2026 y cuenta con 10 episodios, todos disponibles en Apple TV. El protagonista es Matthew Rhys, quien interpreta a Tom Loftis, el alcalde de una pequeña isla de Nueva Inglaterra que intenta transformar una comunidad en crisis en un destino turístico. El problema aparece cuando las viejas historias sobre una supuesta maldición empiezan a convertirse en realidad.

De qué trata Widow's Bay Widow's Bay está ambientada en una isla ubicada a unos 65 kilómetros de la costa de Nueva Inglaterra. El lugar tiene pocos habitantes, mala conexión a Internet y una población que mantiene vivas antiguas supersticiones sobre el pasado de la comunidad. Tom Loftis, el alcalde interpretado por Matthew Rhys, quiere cambiar esa realidad. Su objetivo es recuperar la economía de la isla y convertirla en un destino turístico. Para conseguirlo necesita convencer a los vecinos, aunque buena parte de ellos considera que el territorio está maldito y que cualquier intento de alterar su historia puede traer consecuencias.

Loftis tampoco tiene demasiada autoridad frente a los habitantes, aunque no deja de intentar ganarse el respeto de una comunidad que lo considera débil y cobarde. Su situación cambia cuando finalmente consigue atraer visitantes a la isla. El éxito turístico, que parecía ser la solución para los problemas del pueblo, termina despertando algo mucho más peligroso. Las historias que durante años parecieron simples leyendas empiezan a repetirse y la tranquilidad de Widow's Bay empieza a tambalear.

La ficción fue presentada por Apple como una producción de terror y comedia creada, escrita y producida ejecutivamente por Katie Dippold. Hiro Murai también participa como productor ejecutivo y director. La primera temporada debutó con dos episodios el 29 de abril y después estrenó nuevos capítulos semanalmente hasta el final de temporada, emitido el 17 de junio.

Reparto de Widow's Bay Matthew Rhys como Tom Loftis

como Tom Loftis Kate O'Flynn como Patricia

como Patricia Kevin Carroll como Bechir

como Bechir Dale Dickey como Rosemary

como Rosemary Kingston Rumi Southwick como Evan

como Evan Stephen Root como Wyck Tráiler de Widow's Bay La serie más premiada de los Premios Emmy El gran momento de Widow's Bay llegó durante los Emmy 2026. La producción había recibido 19 nominaciones, la mayor cantidad entre las series nuevas de la temporada, y terminó transformando la mayoría de esas candidaturas en premios. En total consiguió 14 galardones, ocho de ellos entregados previamente en los Creative Arts Emmy y seis durante la ceremonia principal. Entre los premios más importantes estuvieron Mejor Serie de Comedia, Mejor Dirección de Comedia y Mejor Guion de Comedia. Matthew Rhys también tuvo una noche histórica. El actor ganó el Emmy a Mejor Actor de Comedia por su papel de Tom Loftis y, en la misma ceremonia, obtuvo el premio a Mejor Actor en una Serie Limitada por The Beast in Me. Se convirtió en el primer hombre en ganar dos categorías principales de actuación en una misma edición de los Emmy. Además, Stephen Root y Kate O'Flynn fueron reconocidos por sus trabajos como intérpretes secundarios, mientras que Hiro Murai obtuvo el premio a Mejor Dirección de Comedia. Katie Dippold fue premiada por el guion. Con una historia atravesada por terror, humor y misterio, Widow's Bay pasó de ser una de las apuestas nuevas de Apple TV a llevarse todos los laureles en los Emmy 2026.

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