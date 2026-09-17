Madonna actuará en los MTV Video Music Awards por primera vez en más de 20 años + Agregar ámbito en









La icónica estrella del pop regresará a la gala de premios tras el lanzamiento de su exitoso álbum "Confessions II".

Madonna vuelve a los MTV Music Video Awards.

MTV y CBS anunciaron el miércoles que Madonna regresará al escenario de los MTV Video Music Awards por primera vez en 23 años.

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La icónica estrella del pop regresará a la gala de premios tras el lanzamiento de su exitoso álbum Confessions II. La última vez que Madonna actuó en el evento fue en 2003, durante una memorable colaboración con Britney Spears y Christina Aguilera que inauguró la gala de ese año.

Madonna ha sido nominada a 11 premios este año, más que cualquier otro artista, y no es la primera vez que lo logra. La icónica estrella del pop ya lideró el recuento de nominaciones en dos ocasiones a lo largo de su carrera: en 1990 y en 1998. Este año, le siguen Taylor Swift con nueve nominaciones, y Sabrina Carpenter y Ariana Grande, empatadas con siete cada una. Madonna ha ganado un total de 19 premios en esta ceremonia, incluyendo video del año, artista del año y canción del año.

Presentados por Snoop Dogg, los MTV VMAs 2026 se transmitirán nuevamente por CBS y simultáneamente por MTV. La transmisión en vivo desde Los Ángeles tendrá lugar el 27 de septiembre. Es la primera vez en casi una década que el evento se celebra en la ciudad; la última vez fue en 2017, cuando Katy Perry presentó la ceremonia en The Forum.

Nirvana recibirá el premio Video Vanguard en los MTV VMAs de 2026 Nirvana recibirá el premio Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards de 2026. La banda integrada por el fallecido Kurt Cobain (vocalista y guitarrista), Dave Grohl (baterista) y Krist Novoselic (bajista), tuvo un impacto enorme en la escena musical de los años 90 (y posteriores). Su álbum revelación, Nevermind (1991 ), ha vendido más de 30 millones de copias, y su primer sencillo, "Smells Like Teen Spirit", ha acumulado casi 3100 millones de reproducciones en Spotify.

View this post on Instagram En 1993, Nirvana grabó un episodio de MTV Unplugged que se considera el punto culminante de la serie y que, según se informa, fue el episodio más visto de todo el programa. Nirvana se disolvió en abril de 1994 tras la muerte de Cobain por una herida de bala autoinfligida. Grohl fundó Foo Fighters, mientras que Novoselic formó el supergrupo 3rd Secret con el baterista Matt Cameron de Pearl Jam y Soundgarden y el guitarrista Kim Thayil de Soundgarden. Todavía no se han facilitado detalles sobre quién recibirá el premio en nombre de la banda.

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