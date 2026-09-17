Murió Peter Max, un referente del arte pop y psicodelico

Estrellas de rock como The Beatles, Jimi Hendrix y Mick Jagger fueron modelos de los retratos de Max.

El artista Peter Max , cuyas obras oníricas y de colores vivos sirvieron de telón de fondo artístico al movimiento "hippie" estadounidense de los años 60 y le convirtieron en una figura clave del arte comercial , falleció el lunes a los 88 años tras una larga enfermedad, informó el miércoles un portavoz de su familia.

Las visiones de Max —a menudo influidas por su pasión por la astronomía— estaban por todas partes en los años 60 y 70. Los colores eran vibrantes y las imágenes surrealistas: paisajes cósmicos y explosiones estelares, palomas y símbolos de la paz flotantes, mariposas caleidoscópicas, nubes esponjosas y otras imágenes del "flower power". Estrellas de rock como The Beatles , Jimi Hendrix y Mick Jagger fueron modelos de los retratos de Max.

Max falleció en un hospital de Manhattan y lo sobreviven su hija Libra y su hijo Adam. "Mi padre era mi mejor amigo", dijo su hija en un comunicado. "Me siento increíblemente afortunada por haber sido tan amada y por ser su hija" .

"Espero que, además de su extraordinario legado artístico, la gente recuerde su amabilidad, su dulzura y lo mucho que, de verdad, le importaba llevar alegría al mundo", añadió.

Peter Max Finkelstein nació en Berlín el 19 de octubre de 1937 y vivió en China e Israel antes de que su familia se estableciera en la ciudad de Nueva York. En la escuela de arte, estudió realismo, que no se reflejó en su obra, y fundó un galardonado estudio de diseño con un socio antes de lanzarse por su cuenta para ayudar a dar forma a los años 60.

En su mejor momento, Max mezclaba el arte y el comercio con la misma facilidad con la que combinaba colores en el lienzo. Concedió licencias de sus obras para unos 70 productos, que acabaron apareciendo en aviones, cruceros, sábanas, gafas, bañadores de mujer, tableros de ajedrez y mucho más.

A finales de los años 60, Max desapareció de la escena pública y se centró en trabajar en privado y en viajar. Regresó con una exposición en una galería de Nueva York en 1987 y volvió a convertirse en una máquina de "marketing".

Experimentó con diferentes estilos y lo que surgió fue de carácter más impresionista. Entre sus obras se incluyen retratos de estrellas de la música, la Estatua de la Libertad, presidentes y líderes mundiales, incluida una serie de 40 piezas dedicada al entonces líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov. Fue el artista oficial de cinco Super Bowls, del Mundial de Fútbol de 1994 en EE.UU., del equipo estadounidense de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006 y del Derby de Kentucky del 2000.

Max llegó incluso a pintar un Boeing 777 para Continental Airlines, un barco para Norwegian Cruise Line y un auto de carreras para la estrella de la NASCAR Dale Earnhardt. En el año 2000, apareció en el canal de televenta por cable QVC para promocionar sus pósteres.

Su estudio de Nueva York llegaría a contar con más de 100 empleados en la década de los 2000 y a generar unas ventas anuales de entre 80 y 100 millones de dólares.

El Times informó en mayo de 2019 de que a Max se le habían diagnosticado síntomas de la enfermedad de Alzheimer y padecía demencia avanzada. En ese momento, según el periódico, llevaba cuatro años sin pintar en serio.