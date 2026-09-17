El documental "Pulp: ¿Qué harías por una canción más?" ya tiene fecha de estreno en MUBI + Agregar ámbito en









Una celebración de una de las bandas más singulares de Gran Bretaña, capturada durante su exitosa gira de 2025.

Un registro único de la banda liderada por Jarvis Cocker.

MUBI, la distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, confirmó que Pulp: ¿Qué harías por una canción más?, el documental de Garth Jennings, un vibrante retrato de una de las bandas más singulares de Gran Bretaña, se estrenará en exclusiva en la plataforma a partir del 25 de septiembre de 2026.

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Pulp: ¿Qué harías por una canción más? es una celebración de una de las bandas referentes del britpop, capturada durante su exitosa gira de 2025.

De qué trata Pulp: ¿Qué harías por una canción más? Dirigida por su colaborador habitual, Garth Jennings, y narrada por el líder de PULP, Jarvis Cocker, la película entrelaza imágenes de sus ingeniosos conciertos con cuatro décadas de material de archivo inédito, trazando el singular recorrido de la banda desde marginados de Sheffield hasta convertirse en inesperados iconos culturales.

Con veinte canciones que abarcan toda su trayectoria, Pulp: ¿Qué harías por una canción más? es un tributo a una banda de inadaptados cuyo agudo comentario social, ingenio sarcástico pero sincero y empatía inquebrantable con su público siguen resonando a través de las generaciones.

Pulp: ¿Qué harías por una canción más? es una producción de MUBI dirigida por Garth Jennings y editada por Barney Pilling (The Grand Budapest Hotel, Mrs. Harris Goes to Paris).

La película está producida por Octavia Peissel (Asteroid City, The Wonderful Story of Henry Sugar) para Opal Films, Danny Gabai y Amy Rattray para VICE Studios, y Paul Dugdale. Los productores ejecutivos son Stuart Goldstein, Tom Healy y Rosie Taylor (VICE Studios); Harper Simon y Mark Sainsbury; Jarvis Cocker y Jeanette Lee. Pulp: ¿Qué harías por una canción más? estará disponible en MUBI a partir del 25 de septiembre.

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