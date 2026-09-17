Paramount está dispuesto a abandonar California si el estado no aprueba la fusión con Warner Bros. + Agregar ámbito en









El fiscal general de California se unió a otros 11 estados para presentar una demanda antimonopolio contra la fusión de 110 mil millones de dólares.

Paramount podría abandonar el estado de California.

Paramount ha dado a conocer que está dispuesto a marcharse de California si el estado no abandona su intento de bloquear la fusión pendiente de la compañía con Warner Bros Discovery.

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Según fuentes citadas por el portal Deadline, los directivos de Paramount han comunicado a altos funcionarios y partes interesadas que la compañía se toma muy en serio su decisión de abandonar California, cuna de Hollywood, tras más de 100 años. Entre quienes recibieron el aviso de depósito para la mudanza se encuentran la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el fiscal general del estado, Rob Bonta. El fiscal general se unió a otros 11 estados para presentar una demanda antimonopolio contra la fusión de 110 mil millones de dólares. El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos también ha presentado una demanda.

Se perderán miles de empleos si la sede corporativa de Paramount se traslada a Georgia, Tennessee o Texas, tres ubicaciones que, según se informa, la compañía ha barajado. Incluso sin el traslado, una empresa fusionada probablemente sufriría despidos, ya que busca ofrecer a sus accionistas los 6 mil millones de dólares en ahorros prometidos.

En que situación se encuentra hoy la fusión de Paramount y Warner Bros. El estado de incertidumbre en el que se encuentra la fusión desde la presentación de las demandas a mediados de julio ha aumentado la ansiedad en una industria que ya se enfrenta al auge de las grandes tecnológicas, la deslocalización de la producción fuera de EE. UU. y otros desafíos. La fecha del juicio, el 2 de marzo, parece una eternidad para una industria en vilo.

Las partes celebrarán reuniones de conciliación ordenadas por el tribunal el próximo mes y la próxima semana se llevará a cabo una audiencia sobre la solicitud de Paramount de una fianza de 1.880 millones de dólares por parte de los demandantes para cubrir las "pérdidas extraordinarias" que la empresa prevé debido al pago de una "tasa de tramitación" durante el litigio. Más allá de eso, todo son conjeturas.

La importante decisión de Paramount de trasladarse se produce casi dos semanas antes del 1 de octubre, fecha en la que entrará en vigor la comisión por emisión de acciones, que Paramount añadió voluntariamente como incentivo en su disputa con Netflix por la compra de WBD. Con un coste aproximado de 7,2 millones de dólares diarios, esta comisión alcanzaría los 635 millones de dólares durante el trimestre completo, que se pagarían directamente a los accionistas de WBD.