Cine argentino: documentales, música y un inquietante misterio nazi entre los estrenos de la semana

"La pintura del futuro", de Alejandro Maly.

Aunque la mirada del público sigue dirigida al Mundial, también siguen apareciendo novedades en la cartelera de cine argentino. Las de esta semana van dirigidas principalmente al futuro y a la música. Aparece además una rara producción mendocina, dedicada a escarbar en el misterio de un científico nazi asesinado en 1991.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así, "La pintura del futuro", de Alejandro Maly, registra con apropiada belleza la vida y el pensamiento del pintor Edgardo Marranti, que dice sentirse inspirado por seres del espacio, así como en viejos tiempos otros artistas decían inspirarse en mensajes divinos. Él vive lejos de las ciudades, sus obras son realmente atractivas, casi hipnóticas, y, detalle interesante, no las vende. Queda para cada espectador la reflexión sobre la personalidad del artista, la técnica atrapante de sus trabajos, y el espíritu que los motiva.

Por su parte, "Recuperar un futuro", de Eduardo Schellemberg, es más terrestre. Describe el día a día de una cooperativa metalúrgica de Lavallol, con todas sus dificultades y también sus logros, y explica su historia, que es la de tantas fábricas pequeñas que estando al borde de la quiebra fueron recuperadas por sus propios empleados, solo que esta crisis no data del 2001 sino de 2018. El registro fílmico se centra en 2024, cuando, tras varias vueltas y demoras, un juzgado en lo Civil y Comercial debía resolver la situación legal de la cooperativa, que entretanto había mantenido el local y parte de la clientela, comprado nuevas máquinas, y hasta organizado visitas guiadas para adolescentes dispuestos a aprender un oficio.

Algo sobre el pasado, pero a nivel casi novelesco: "Brucher. Crónica botánica inaudita", de Mariana Guzzante y Camila Menéndez, curiosa investigación del crimen de Heinz Brucher, un profesor alemán de botánica asesinado en 1991 y otros hechos extraños, como el robo de un banco de semillas en Stalingrado durante la guerra y la creación de un virus letal para las plantas de coca. Se estrena prácticamente sin aviso en el Gaumont en simultáneo con Mendoza, y es coproducción con España.

En cuanto a la música, está toda en el Gaumont. Mientras siguen en segunda semana "Negro che, negro usted", de Alberto Masliah, y "Conociendo la raíz", comedia adolescente de Hugo Meyer y Micaela Viviani, y en novena semana (éxito merecido) "Una canción para mi tierra", de Albornoz Iniesta, se anuncian las funciones preliminares de "Cuarto oscuro", comedia rockera firmada por Rocke Oviedo (sábado próximo) y "Algunas notas sobre el M.M.M.", documental de Luciana Foglio y Luján Montes, donde algunos miembros del lejano Movimiento Música Más se reencuentran, cuarenta años después, para desarrollar nuevas ideas en el Centro de Arte Sonoro de Buenos Aires (miércoles 8).

En esas funciones únicas, siempre a las 20 hs., también se anuncian "Cuerpos sin ley", policial del prolífico amateur Ernesto Aguilar (viernes 3), "Los Lagos", de Diego Gachassin, con el reencuentro de dos hermanos que ejercen distintas disciplinas de sanación en distintos lugares del país (domingo 5) y "Cine periférico", de Carlos Lasso, interesante mirada sobre la gente que está filmando sin presupuesto pero con amor al cine en Henderson y otros lugares del interior bonaerense (martes 7).

Temas Películas

Argentina