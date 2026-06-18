Tres miradas locales: sangre, identidad y resistencia llegan a los cines Por Paraná Sendrós + Agregar ámbito en









La cartelera suma esta semana tres producciones nacionales de perfiles muy distintos: el thriller de sexo y violencia Hotline, el documental Tristán y los días por venir, que sigue durante siete años el proceso de transición de género de un adolescente, y Una directora extraordinaria, recreación de una lucha educativa y comunitaria nacida en Pehuajó.

“Una directora extraordiaria", de Fabiana Urricelqui.

Tres películas nacionales se suman a la cartelera esta semana: un drama de sexo y violencia, el documental sobre un cambio de género a lo largo de 7 años, y la feliz recreación de un suceso ocurrido en Pehuajó.

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Sangre es lo que predomina desde antes de los títulos hasta el último plano de “Hotline”, de Lucas Nicotti, y también algo de sexo, porque sigue los percances de una cabaretera que en casa maneja su propia línea de conversaciones cálidas, luego atiende a su padre con Alzheimer, charla con una colega sobre la manera más conveniente de retirarse a tiempo y quiere ser escritora. Hasta que empieza a recibir llamadas de un asesino serial. Ya se sabe cómo son estas cosas. Por suerte la chica suele manejar ciertos elementos de forma tan cruel como expeditiva. Ya se sabe también cómo son estas películas. Protagonista, seminudista y coproductora, la popular Magui Bravi. Se pasa el rato.

De Pehuajó viene la sorpresa, enteramente hecha por técnicos y artistas locales. Sin cargar las tintas pero dejando bien en claro cómo son las cosas, Fabiana Urricelqui recrea en “Una directora extraordinaria” ciertos sucesos ocurridos allá por el 2019. Empezaba el ciclo lectivo en un colegio secundario y las obras de refacción de los baños no estaban terminadas. Peor aún, lo poco que se había hecho estaba mal hecho. La hipocresía de los funcionarios públicos y la evidente inoperancia del personal contratado hicieron que la directora del colegio fuera pasando de las consultas a las quejas, luego a los reclamos, hasta llegar a la exigencia. Cuando al fin docentes, madres y alumnos hicieron un acto público, la consejera escolar dijo “están politizando a nuestros alumnos” y en vez de impulsar una real solución gestionó la expulsión de la directora. La cosa no terminó ahí, pero lo que vino después tampoco fue una solución definitiva. Como se decía antes, “la lucha continúa”.

Interesadas en el mundo de las personas trans, Martina Matzkin y Gabriela Uassouf acompañaron durante siete años el paulatino cambio de sexo de una chica decidida a convertirse en chico, en un registro que va de los 14 a los 22 años. El largo proceso médico, la elección de un nuevo nombre, trámites en el Registro Civil, al mismo tiempo la escuela, el primer trabajo, la vocación por el dibujo, son algunas pautas de esa evolución que contó siempre con el apoyo de la madre, las amistades y el personal especializado. No hay mayor drama en esta vida. Pero al final se advierte que ahora, con las actuales modificaciones a la Ley de Identidad de Género y otras reformas, todo le hubiera sido más difícil, sino imposible. Dato adjunto: entre medio del rodaje Matzkin y Uassouf también hicieron “Cuidadoras”, simpática pintura de cuatro trans que hoy trabajan cuidando a los viejitos (y viejitas) de un asilo.

“Tristán y los días por venir” (Argentina-Uruguay-Francia, 2026); Dir.: Martina Matzkin y Gabriela Uassouf; documental.

“Una directora extraordinaria” (Argentina, 2026); dir.: Fabiana Urricelqui; Int.: Analía Malvido, Luciana Dulitzky, Verónica Beluje, Sol Bordigni, Diamela Junco. “Hotline” (Argentina, 2026); Dir.: Lucas Nicotti. Int.: Magui Bravi, Demián Salomón, María Eugenia Rigon, Germán Baudino, Ezequiel Rodríguez.