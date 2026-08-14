Murió Mark Rydell, director nominado al Oscar por la película "En la laguna dorada"

Fue la actriz Bette Midler quién anunció el fallecimiento del reconocido director a través de sus redes sociales. Rydell tenía 97 años.

Mark Rydell , director nominado al Premio Oscar por En la laguna dorada (1981) y dos de las películas más emblemáticas de Bette Midler — La Rosa y Ayer, hoy y siempre — falleció hoy a los 97 años.

"Mark Rydell, el director de mi primera película, La Rosa, falleció esta mañana. Fue un actor destacado antes de convertirse en director, y tuve la gran suerte de conocerlo en aquel entonces; me enseñó muchísimo durante el rodaje de La Rosa y, posteriormente en de Ayer, hoy y siempre. Gracias a él, recibí dos nominaciones al Oscar. Era un maestro en el arte de motivar a los actores ; con solo unas pocas palabras bastaba para entender lo que se necesitaba".

Mortimer H. Rydell nació el 23 de marzo de 1929 en la ciudad de Nueva York. Estudió música con la intención de convertirse en director de orquesta, pero se decantó por la actuación tras asistir a la escuela de teatro The Neighborhood Playhouse en Nueva York.

Inició una ajetreada carrera como actor, con apariciones especiales en episodios de series de horario estelar como The Phil Silvers Show, Robert Montgomery Presents, The Big Story, Naked City y Wanted: Dead Or Alive.

Sin embargo, a mediados de la década de 1960, Rydell se fue inclinando cada vez más hacia la dirección, con créditos televisivos tempranos como episodios de The Virginian, Mr. Novak, 10 episodios de Ben Casey, I Spy, The Wild Wild West, The Fugitive y Gunsmoke.

Rydell debutó como director de largometrajes en 1967 con The Fox, basada en una novela corta de D.H. Lawrence y protagonizada por Sandy Dennis, Anne Heywood y Keir Dullea. Aunque nunca se afirmó explícitamente, la película sugería una relación lésbica entre las dos mujeres, algo poco común en aquella época.

Rydell dirigió a Steve McQueen en The Reivers (1969), a John Wayne en The Cowboys (1972) y a James Caan y Marsha Mason en Cinderella Liberty (1973 ). Volvería a trabajar con Caan en Harry and Walter Go To New York (1976) y, ese mismo año, dirigió el episodio piloto del exitoso drama familiar de ABC, Family.

Su película más destacada hasta la fecha llegó en 1979 con el debut cinematográfico de Midler, La Rosa. Basada libremente en la vida y muerte de la estrella de rock Janis Joplin, la película convirtió a Midler en una estrella de cine, lo que le valió una nominación al Oscar, al igual que a su coprotagonista Frederic Forrest.

El éxito de La Rosa propició que Rydell fuera contratado para dirigir la esperadísima En la laguna dorada, la adaptación cinematográfica de la obra de teatro de Ernest Thompson de 1979. La película contaría con Katharine Hepburn, Henry Fonda y Jane Fonda en uno de los repartos más aclamados de la época. Rydell fue nominado al Oscar, al igual que Jane Fonda. Tanto Henry Fonda como Hepburn ganaron sus premios Oscar, al igual que Thompson por su guion adaptado.