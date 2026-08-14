De huérfano a niño prodigio: la emotiva película con un elenco de lujo que llegó a HBO Max + Agregar ámbito en









Un drama musical sigue a un joven marcado por la pérdida que encuentra una oportunidad inesperada cuando su voz comienza a abrirle nuevas puertas.

La producción reúne drama y música en una propuesta pensada para quienes disfrutan de relatos protagonizados por jóvenes y grandes figuras. HBO Max

En HBO Max desembarcó una producción dramática que combina música, crecimiento personal y segundas oportunidades a través de la historia de un adolescente que debe reconstruir su vida después de una pérdida familiar. La propuesta apuesta por una historia íntima en la que el talento aparece como una salida posible frente a un contexto adverso.

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La historia está encabezada por Garrett Wareing en uno de sus primeros papeles cinematográficos, acompañado por figuras de enorme recorrido como Dustin Hoffman y Kathy Bates. La búsqueda internacional para encontrar al intérprete adecuado para el personaje principal fue particularmente exigente: el papel requería que el joven actor pudiera sostener tanto el costado dramático como las exigencias musicales del relato.

HBO Max De qué trata El Coro La película sigue la historia de Stet, un chico rebelde y solitario de 11 años que, tras quedar huérfano, es ingresado en una prestigiosa y estricta academia de música. Sin adaptarse al entorno ni tener interés en cantar, Stet choca de frente con la disciplina del lugar.

Sin embargo, posee una voz extraordinaria. Su vida da un giro cuando el exigente maestro Carvelle (Dustin Hoffman) descubre su talento innato y decide presionarlo para que integre el coro masculino. A través de la compleja relación entre alumno y profesor, la historia explora la superación del duelo, la disciplina y el proceso de encontrar un lugar en el mundo a través del arte.

HBO Max: tráiler de El Coro HBO Max: elenco de El Coro Garrett Wareing

Dustin Hoffman

Kathy Bates

Josh Lucas

Eddie Izzard

Debra Winger

Kevin McHale