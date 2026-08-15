Dividió a la crítica y se volvió de culto: Netflix sumó una incomprendida película de acción + Agregar ámbito en









La trama sigue a una chica encerrada contra su voluntad que encuentra en su imaginación la única vía para luchar por su libertad junto a otras cuatro compañeras.

La película que pocos entendieron en su momento y hoy en día es un clásico de culto. Gentileza - Netflix

La plataforma de Netflix acaba de incorporar a su catálogo una de las producciones más particulares de Zack Snyder, director responsable de títulos como "300", "Amanecer de los muertos" y "El hombre de acero". La película es una fusión entre fantasía, acción y drama a través de una historia en la es difícil de entender dónde termina la realidad y empieza la imaginación.

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Se trata de "Sucker Punch", protagonizada por Emily Browning junto a Abbie Cornish, Jena Malone, Vanessa Hudgens y Jamie Chung. La trama sigue a un grupo de chicas que intenta escapar de un destino aterrador mientras forma parte de enfrentamientos enormes contra samuráis y criaturas.

Entre batallas, zombies y samuráis, esta película va a volarte la cabeza. Gentileza - Netflix De qué trata Sucker Punch La historia empieza después de la muerte de la madre de Babydoll, interpretada por Emily Browning. Su padrastro decide encerrarla contra su voluntad en una institución psiquiátrica, donde la joven queda atrapada bajo el control de personas que ya parecen haber decidido su futuro. Frente a una realidad cada vez más oscura, Babydoll encuentra una forma de escapar a través de su imaginación, que la transporta hacia universos alternativos donde puede enfrentarse a enemigos épicos y recuperar el control que perdió en el mundo real.

Dentro de esa realidad paralela conoce y se une a otras cuatro chicas llamadas Rocket, Blondie, Amber y Sweet Pea. Cada una viene con sus propios temores y problemas, pero todas comparten el deseo de abandonar el lugar antes de que sea demasiado tarde. Babydoll diseña entonces un plan de escape y convence al resto para acompañarla, pero para conseguirlo deberán cumplir distintas misiones dentro de sus mundos imaginarios y reunir los elementos necesarios para alcanzar la libertad.

La obra de Zack Snyder que no te podés perder. Gentileza - Netflix Dentro de la historia, las protagonistas pasan de estar encerradas a combatir contra samuráis, criaturas enormes y otros enemigos, con armas y herramientas épicas. A medida que avanza la trama, lo fantástico y lo real empieza a mezclarse hasta que se vuelve muy difícil distinguir qué es lo que pertenece a la imaginación de Babydoll y qué es lo que está sucediendo realmente.

En el camino también aparece un misterioso Hombre Sabio, interpretado por Scott Glenn, quien intenta guiar al grupo y les da pistas para seguir con su misión. Mientras intentan escapar, las jóvenes también deben enfrentarse con figuras como Blue Jones, Madam Gorski y High Roller. La película fue escrita por Zack Snyder junto con Steve Shibuya y tiene el estilo visual característico del cineasta, con batallas gigantes y universos fantásticos. Netflix: tráiler de Sucker Punch Netflix: elenco de Sucker Punch Emily Browning como Babydoll

Jena Malone como Rocket

Abbie Cornish como Sweet Pea

Vanessa Hudgens como Blondie

Jamie Chung como Amber

Oscar Isaac como Blue Jones

Carla Gugino como Dra. Vera Gorski

Jon Hamm como Doctor

Scott Glenn como Hombre Sabio

Kelora Clingwall como madre de Babydoll

Frederique De Raucourt como hermana de Babydoll

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