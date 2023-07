Cómo sigue la salud de Silvina Luna

"Yo hablo con una persona que está con ella en el hospital. Le escribí para saber cómo seguía Silvina, y lo que me dijo "es verdad (que la intubaron). El cuadro sigue siendo el mismo"", expuso Berardi.

Me contaron que Silvina, "está mejorando muy de a poco. Si bien sigue intubada, hay una pequeña mejoría" .

"Lo que le dijeron los médicos a los amigos y a la familia de Silvina es que es normal que después de una intubación, que pueda pasar nuevamente lo mismo", detalló la panelista.

Luego de haber estado en un estado crítico, Carmen Barbieri asintió en primera persona: "A mí me pasó tres veces lo mismo. La intuban para que pueda respirar, para que sus pulmones no se debiliten más. No se asusten".

Y Estefi Berardi concluyó: "Lo hicieron por prevención y está bien controlado el tema de la respiración".

La salud de Silvina Luna y la mala praxis de Aníbal Lotocki

Este último viernes por la noche, Fernando Burlando, abogado de la familia de Luna, había dado a conocer el primer parte médico oficial de la actriz, en el que se informaba que estaba internada desde el 13 de junio y que, aunque su estado era complejo, se le había retirado el respirador.

La salud de la actriz nacida en Rosario, de 43 años, comenzó a deteriorase como consecuencia de una intervención estética en sus glúteos, a cargo del cuestionado cirujano Aníbal Lotocki, en el año 2011. Aquella intervención le causó serios problemas en sus riñones y en el funcionamiento general de su organismo.

En el último tiempo, había revelado también que debía realizarse diálisis tres veces por semana y que se encontraba en lista de espera para hacerse un trasplante de riñón, lo que con su cuadro actual deberá esperar.

En ese contexto, la modelo ingresó en terapia intensiva el pasado 13 de junio, debido un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio, según detalló el centro de salud privado en el que permanece internada.