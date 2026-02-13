El gobierno de Milei confirmó cuáles son las prestaciones que tendrán un aumento en marzo 2026 + Seguir en









La actualización de haberes previsionales para marzo se basa en el nuevo índice de precios al consumidor: conocé los nuevos montos.

Ya están definidos los nuevos montos ANSES en línea con la inflacion de enero.

El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó que diversas prestaciones sociales recibirán un aumento en marzo.

La suba responde al dato oficial de inflación de enero y se traduce en ajustes en casi todas las prestaciones que paga el organismo previsional.

ANSES gente.webp Inflación de enero 2026 El IPC de enero de 2026 fue informado oficialmente con una suba del 2,9% respecto de diciembre de 2025, reflejando el avance de los precios de alimentos, servicios y otros rubros.

Esta cifra se utiliza como referencia para actualizar las prestaciones sociales bajo el esquema de movilidad vigente en 2026, que busca acercar los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares a la evolución de los precios en la economía.

Cuáles son las prestaciones que aumentan y cuáles serán los montos de marzo 2026 Bajo este ajuste, las principales prestaciones que paga ANSES se actualizan a partir de marzo con un aumento de alrededor de 2,9% en sus valores básicos.

Jubilaciones y Pensiones Según los nuevos valores proyectados: Jubilación mínima: $369.495

Jubilación máxima: $2.486.347

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.596

Pensiones No Contributivas (PNC): $258.649

PNC madre de siete hijos: $369.495 Además, continuará vigente el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los haberes más bajos, lo que eleva el ingreso final de la mínima y pensiones menores. Asignaciones Familiares y AUH Las asignaciones también subirán con la inflación: Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.774

AUH por discapacidad: $432.333

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $66.419

Asignación Familiar por hijo con discapacidad: $210.962

Asignación por embarazo: similar proporción de aumento, según el rango. Otras prestaciones Asignaciones de pago único como por nacimiento o adopción también se actualizan automáticamente, conforme al esquema vigente. En todos los casos, estos aumentos se acreditarán de forma automática, sin necesidad de trámites adicionales por parte de los beneficiarios, siempre que sus datos personales y bancarios estén actualizados en el sistema de ANSES. Las actualizaciones responden a la política de movilidad mensual establecida en 2024, para evitar el rezago de los ingresos frente a la inflación, reemplazando los ajustes cuatrimestrales anteriores.

