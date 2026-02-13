La inflación en EEUU se desaceleró al 2,4% anual en enero y el IPC núcleo tocó mínimos desde 2021

Las categorías de alimentos, energía y vivienda fueron determinantes para la baja en el promedio general. Entre los analistas está aumentando la probabilidad de tres recortes de 25 puntos básicos en 2026.

La inflación en EEUU fue de 2,4% a nivel internual en enero, levemente por debajo de las expectativas del mercado , y una desaceleración respecto al 2,7% de diciembre. De todas maneras, el dato que más llamó la atención fue el retroceso de la inflación núcleo , que se ubicó en 2,5%, su nivel más bajo desde marzo de 2021 .

Los datos se desprenden del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publicó el Departamento de Estadísticas Laborales de EEUU ( BLS , por sus siglas en inglés). En la medición mensual, el IPC mostró un avance de 0,2%, por debajo del 0,3% proyectado, y que además fue el porcentaje que subió durante diciembre.

Desagregado por componentes, los variación en alimentos se desaceleró a 0,2% desde 0,7% en diciembre, mientras que energía mostró una baja de 1,5% , principalmente por menores precios de los combustibles . En cuanto a otras categorías relevantes, transporte cayó 0,3% mensual, mientras que cuidados médicos avanzó 0,3%.

Desde Balanz Research explicaron que el componente vivienda, "uno de los de mayor peso y mayor resistencia a la baja que venía mostrando", tuvo una variación de 0,2% mensual desde 0,4% en diciembre "por una menor presión en los alquileres".

En este sentido, John Kerschner , director global de productos y gestor de carteras en Janus Henderson , afirmó que "lo más destacado de las cifras" para ellos fue que "la medida del alquiler equivalente del propietario (OER), que se situó en el 3,25 % interanual, el nivel más bajo desde octubre de 2021 , lo que demuestra que la asequibilidad de la vivienda sigue progresando, aunque a un ritmo muy lento ".

Inflacion EEUU.jpg Gentileza: Notimérica

Fed: el mercado se ilusiona con más de dos recortes

Argumentaron que el reporte de inflación "es ciertamente positivo porque, después del sólido reporte de empleo del miércoles para enero —y en medio de datos económicos que vienen sorprendiendo al alza—, señala que la inflación está bajando a pesar del crecimiento económico acelerándose".

De esta manera, afirmaron que el mercado "sigue esperando el próximo recorte de 25 puntos básicos en la tasa de política monetaria de la Reserva Federal para julio y otro en diciembre, aunque está aumentando la probabilidad de tres recortes de 25 puntos básicos en 2026".

Consultado por Ámbito, el analista de Portofolio Personal Inversores (PPI), Martín Cordeviola, explicó que "el escenario de 'soft landing' (baja gradual de la inflación), que había quedado pospuesto por la guerra comercial el año pasado, vuelve a ganar terreno con una inflación desacelerándose y un mercado laboral que se muestra resiliente".

Consideró además que "el buen dato de inflación le da margen a la Fed para recortar el rango de tasas de manera más agresiva". De hecho, agregó que "la probabilidad implícita de que bajen la tasa 75 puntos básicos hasta fin de año en los futuros, que había bajado luego del sólido 'job report' del miércoles, pasó de 36% ayer a 59% hoy".

En consonancia, Collin Martin, director de investigación y estrategia de renta fija del Schwab Center for Financial Research, afirmó que "esto debería ser bien recibido por aquellos miembros de la Fed preocupados por la inflación persistente".

Y agregó: "Esto no debería cambiar la trayectoria a corto plazo de la política de la Fed, que probablemente mantendrá los tipos sin cambios durante algunas reuniones más, pero más publicaciones como esta podrían convencer a más funcionarios para que aprueben recortes a finales de este año".