José María Listorti, internado con neumonía tras dar positivo de coronavirus

Quien actualmente trabaja en TV (de lunes a viernes a las 15 por El Nueve conduce junto a Denise Dumas la tercera temporada del ciclo de espectáculos y entretenimiento "Hay que ver") y radio (de 18 a 20 por Radio Pop FM 101.5 haciendo "Re tarde") contó que el primer síntoma que tuvo fue "un poquito de fiebre desde el sábado".

Pero la figura mediática que se convirtió en un fenómeno en las redes sociales, donde se mantiene muy activo creando contenido para sus alrededor de 4 millones de seguidores acumulados entre sus cuentas de Twitter, Instagram y TikTok, aclaró: "Estoy bien, la saturación en sangre está bien, no me agito, no estoy cansado y ahora me bajó la fiebre".