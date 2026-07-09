Es una de las mejores series deportivas de Prime Video y seguramente no la viste: el drama ideal para maratonear + Agregar ámbito en









La exitosa obra disponible en el catálogo de la plataforma retrata la vida de un pueblo donde el destino del equipo local decide el ánimo de sus habitantes.

La obra retrata la presión que viven un entrenador y sus jóvenes dirigidos, quienes deben conseguir hacer feliz a su pueblo. Universal Television

Los fines de semana largo son ideales para maratonear series con muchas temporadas y capítulos largos. En ese sentido, Prime Video ofrece distintas producciones en su catálogo consideradas excelentes alternativas para estos casos, aunque pocas consiguen transmitir la pasión por el deporte como esta joya.

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Este drama ambientado en un pueblo ficticio muestra cómo el fútbol americano juega un rol sumamente importante en el día a día de sus habitantes. La trama expone de manera excelente la enorme presión y la obligación que sienten los más jóvenes para quedarse con el tan preciado anillo de campeón.

El nuevo coach del equipo del pueblo llega con la obligación de ganar el anillo, pero sufre un imprevisto que lo pondrá en aprietos. Universal Television De qué trata Juego de Viernes por la Noche La historia transcurre en Dillon, un pueblo ficticio de Texas. Allí la mala situación económica pegó fuerte, siendo el fútbol americano lo único capaz de hacer sonreír a sus habitantes. Para ellos no es un simple pasatiempo y tiene un sentido casi religioso: cada viernes por la noche, todo se paraliza para seguir al equipo local: Dillon Panthers.

Para los jugadores, perder no es una opción. Cada victoria hace feliz a la gente, pero una derrota se siente como si fuera el final del mundo. La trama da inicio con la llegada de Eric Taylor, el nuevo coach con la obligación de salir campeón estatal.

Eric deberá batallar con esa presión y el entorno de sus nuevos dirigidos, ya que Jason Street, mariscal de campo estrella y la gran promesa de todo Dillon, sufre una dura lesión y queda en silla de ruedas. Para suplirlo, apostará por Matt Saracen, un chico inseguro, tímido y sin experiencia, encargado ahora de guiar a los Panthers a la gloria.

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