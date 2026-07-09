Justin Baldoni rompió el silencio y habló del conflicto con Blake Lively: "Hubo momentos muy traumáticos"

El actor rompió el silencio tras el acuerdo judicial con Blake Lively y habló del impacto que tuvo la disputa en su vida familiar. Aseguró que vivieron años de "injusticia" y que ahora buscan dejar atrás el conflicto.

A dos años del escándalo detrás de las grabaciones de " Romper el círculo ", el actor J ustin Baldoni habló por primera vez sobre su batalla legal con la actriz Blake Lively tras el acuerdo establecido por ambas partes y el impacto que la disputa tuvo en su vida.

A través de una publicación que publicó en conjunto con su esposa Emily Baldoni , la pareja describió la situación como un momento marcado por "la injusticia" y el dolor, aunque destacaron el apoyo recibido por su círculo íntimo: "Hemos tenido que lidiar con tantas cosas y tratar de comprender cómo pudo ocurrir algo así, y más aún bajo la apariencia de una lucha por las mujeres", declaró la pareja del actor.

"Esa gratitud tampoco anula la injusticia y el dolor que hemos sentido durante los últimos años. Hemos tenido que lidiar con muchas cosas e intentar comprender muchas otras, como por ejemplo, ¿cómo pudo suceder algo así?", cuestionó.

"La verdad es que ha habido momentos muy traumáticos para nosotros como familia y por eso es tan difícil hablar", señaló en el clip donde se evitó nombrar a Blake Lively.

Por su parte, Baldoni explicó que decidió llamarse al silencio durante el proceso legal para no seguir alimentando el debate que se había generado en redes sociales: "Había muchas cosas que queríamos decir, pero sentimos que era más importante dejar que el proceso siguiera su curso", afirmó.

En la misma línea, dijo tener "mucho que compartir" sobre lo sucedido, pero que aún no es el tiempo correcto para hablar: "Todavía hay muchas cosas que contar, pero ahora nuestra prioridad es sanar", concluyó.

La denuncia original fue de Lively contra el director de la película, Justin Baldoni, a quien acusó de acoso sexual en el set de grabación. Además, alegó que cuando presentó quejas al respecto, fue víctima de una campaña de odio digital liderada por él y sus publicistas.

A dos semanas de que el caso llegara a juicio federal, los actores resolvieron sus diferencias legales, luego de que el juez Lewis Liman desestimara 10 de las 13 demandas de Lively contra Baldoni; entre ellas, las de acusaciones de acoso sexual, difamación y conspiración.