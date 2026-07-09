La inteligencia artificial impulsa una nueva generación de centros de datos: ABB y NVIDIA desarrollarán infraestructura de energía de hasta un gigavatio

Las compañías trabajarán en soluciones de distribución eléctrica de 800 V en corriente continua para abastecer los centros de datos de IA de próxima generación, cuyo consumo energético crecerá de forma acelerada hacia 2030.

La alianza de ABB con NVIDIA se inscribe en un escenario en el que la infraestructura energética se convierte en uno de los principales cuellos de botella para el despliegue masivo de inteligencia artificial.

La expansión de la inteligencia artificial está redefiniendo la infraestructura tecnológica global y, con ella, las necesidades energéticas de los centros de datos . En ese contexto, ABB anunció una alianza estratégica con NVIDIA para acelerar el desarrollo de centros de datos de nueva generación a escala de gigavatios, capaces de abastecer las crecientes demandas de procesamiento de las aplicaciones de IA.

La colaboración estará enfocada en el desarrollo y despliegue de nuevas soluciones de distribución eléctrica de alta eficiencia, un componente considerado clave para sostener el crecimiento de las cargas de trabajo de inteligencia artificial. Como parte del acuerdo, ABB aportará su experiencia en tecnologías de corriente continua (CC), sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y electrónica de potencia de estado sólido para respaldar la futura arquitectura de alimentación de 800 V en corriente continua (800 VDC) anunciada por NVIDIA para racks de servidores de hasta 1 megavatio .

El avance responde a un desafío cada vez más relevante para la industria: el fuerte incremento del consumo eléctrico de los centros de datos impulsado por la IA. Para responder a esa demanda, las futuras arquitecturas combinarán sistemas SAI de media tensión con distribución en corriente continua directamente hacia las salas de servidores, utilizando dispositivos electrónicos de potencia de estado sólido que mejoran la eficiencia y reducen pérdidas energéticas.

"ABB lidera el desarrollo de las nuevas tecnologías clave de distribución de energía que crearán la próxima generación de centros de datos. Hemos sido uno de los primeros inversores en sistemas SAI, corriente continua y electrónica de estado sólido de vanguardia que permitirán a los centros de datos adelantarse a las crecientes demandas de energía de la IA", afirmó Giampiero Frisio , presidente de ABB Electrification.

ABB indicó además que alrededor del 40% de su investigación científica en electrificación está orientada a áreas consideradas críticas para los centros de datos de próxima generación.

El ejecutivo agregó que el desarrollo de arquitecturas de 800 VDC forma parte de una estrategia más amplia para acompañar la evolución del mercado. "Esta colaboración es una de las muchas formas en que estamos interactuando con la comunidad de centros de datos para satisfacer las necesidades de este mercado dinámico", sostuvo.

La IA multiplicará la demanda de energía

Las proyecciones muestran la magnitud del desafío energético que enfrenta la industria. Según estimaciones de Dell'Oro Group, la demanda mundial de capacidad de centros de datos crecerá desde 80 gigavatios (GW) en 2024 hasta aproximadamente 220 GW en 2030, mientras que la inversión de capital del sector superará el billón de dólares durante ese período.

El informe además prevé que alrededor del 70% de ese crecimiento estará impulsado por las cargas de trabajo de inteligencia artificial, consolidando a la IA como el principal motor de expansión de la infraestructura digital durante la próxima década.

Desde NVIDIA remarcaron que la evolución tecnológica exige una transformación profunda de la infraestructura eléctrica de los centros de datos. "A medida que las demandas de IA siguen creciendo en todo el mundo, los centros de datos requieren nuevos enfoques para la distribución de energía que mejoren la eficiencia y simplifiquen los diseños", señaló Dion Harris, director sénior de HPC, Infraestructura de IA y Nube de NVIDIA.

La apuesta tecnológica de ABB

ABB ya cuenta con un portafolio específico para centros de datos que incluye sistemas inteligentes de distribución eléctrica, soluciones de respaldo energético, plataformas de monitoreo digital y tecnologías orientadas a optimizar el consumo de energía de los servidores dedicados a inteligencia artificial.

La empresa indicó además que alrededor del 40% de su investigación científica en electrificación está orientada a áreas consideradas críticas para los centros de datos de próxima generación, entre ellas las nuevas arquitecturas eléctricas, la distribución en corriente continua, los dispositivos de protección y las soluciones de refrigeración.

Entre sus desarrollos más recientes se destacan HiPerGuard, presentado como el primer sistema SAI de media tensión de estado sólido del mundo, diseñado para aumentar la densidad de potencia y mejorar la eficiencia energética de los centros de datos de IA, y SACE Infinitus, el primer disyuntor de estado sólido certificado bajo normas IEC, desarrollado para hacer viable la distribución eléctrica en corriente continua mediante una mayor velocidad de operación y control.

La alianza con NVIDIA se inscribe en un escenario en el que la infraestructura energética se convierte en uno de los principales cuellos de botella para el despliegue masivo de inteligencia artificial.