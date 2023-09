Cuál es el clásico de Disney, ahora en live-action, que lidera el streaming

La Sirenita está dirigida por el nominado al Oscar Rob Marshall, con un guion del dos veces nominado al Premio de la Academia David Magee. Las canciones cuentan con música del ganador de múltiples Oscar Alan Menken, letras de Howard Ashman, y nuevas letras del tres veces ganador del premio Tony Lin-Manuel Miranda. La película cuenta con la producción del ganador de dos Emmy Marc Platt, Miranda, el ganador de dos Emmy John DeLuca y Rob Marshall, con Jeffrey Silver como productor ejecutivo.

Contenido extra de La Sirenita

Los suscriptores de Disney+ podrán acceder a un contenido adicional con el ganador del Oscar Javier Bardem como el Rey Tritón interpretando la canción "Impossible Child" con música del ganador de múltiples premios Oscar Alan Menken y letra del tres veces ganador del Tony Award Lin-Manuel Miranda; "Passing the Dinglehopper", y "Under the Sea - Song Breakdown".