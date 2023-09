Disney+ presentó el primer adelanto de Escalofrios: La serie

Escalofríos_ La Serie _ Anuncio _ Disney+.mp4

Publicada por Scholastic, Escalofríos es una de las series de libros de mayor venta de todos los tiempos, con más de 400 millones de libros impresos en 32 idiomas. La nueva serie toma elementos de cinco de los libros para niños de entre 8 y 12 años más populares: Say Cheese and Die! (La sonrisa de la muerte); The Haunted Mask (La máscara maldita); The Cuckoo Clock of Doom (El reloj fatal); Go Eat Worms! (Vayan a comer gusanos); y Night of the Living Dummy (La noche del muñeco viviente).