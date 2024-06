Cyndi Lauper se despide de los escenarios a los 70 años

Cyndi Lauper sorprendió a sus seguidores tras anunciar que se despedirá de los escenarios con una última gira, únicamente por Estados Unidos y Canadá, que llamará “Girls Just Wanna Have Fun”, en honor a uno de sus más grandes éxitos.

La artista estadounidense se hizo mundialmente conocida en 1983 gracias a su álbum “She’s So Unusual”, donde estaba el tema “Girls Just Wanna Have Fun”, que hoy le da nombre a su último tour.