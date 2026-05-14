Dua Lipa confirmó la fecha de lanzamiento de su álbum y película de concierto en vivo "Dua Lipa (Live From México)" + Agregar ámbito en









El show fue grabado y filmado durante el épico final de su gira mundial Radical Optimism, e incluye un dueto con Fher Olvera de la banda Maná como parte del espectáculo.

Llega lo nuevo de Dua Lipa a todas las plataformas.

La potencia mundial del pop, ganadora de 3 premios GRAMMY y 7 BRIT Awards, Dua Lipa, anunció este jueves "Dua Lipa (Live From México)", un nuevo álbum en vivo y película de concierto grabados durante los tres espectáculos con entradas agotadas de Dua en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su Radical Optimism Tour.

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La película del concierto se estrena el 21 de mayo a las 10 a.m. PT / 1 p.m. ET / 6 p.m. BST en el canal de YouTube de Dua. El álbum en vivo llega a las plataformas de streaming el 22 de mayo a través de Warner Records.

“Esta gira ha sido la experiencia más hermosa y satisfactoria de mi carrera hasta ahora”, comparte Dua en el tráiler de la película del concierto. “Han construido algo más grande que un espectáculo. Han construido una familia y lo siento cada noche”.

Embed - Dua Lipa - Live From Mexico Cómo es Dua Lipa (Live From México) Dua Lipa (Live From Mexico) fue grabado y filmado durante el épico final de su gira mundial Radical Optimism, e incluye un dueto con Fher Olvera de la banda Maná como parte del espectáculo, donde Dua interpretó covers personalizados únicos para la ciudad en la que se encontraba. Los dos interpretaron el clásico éxito de la banda de 1992, “Oye Mi Amor”, que, según Billboard Latin, convirtió el estadio en “una sesión de karaoke masiva que celebra a una de las bandas de rock en español más icónicas del mundo”.

A lo largo de la gira, Dua a menudo interpretó estos covers y duetos en el idioma local para honrar a cada ciudad, y lo hizo en nueve idiomas diferentes, incluidos español, italiano, francés, checo, holandés, alemán, portugués y albanés. El momento se convirtió en la parte favorita de los fans del espectáculo, y Rolling Stone lo elogió como “una alegre retrospectiva de la historia de la música, a través de la lente de una de las estrellas pop más emocionantes de la actualidad”.

El Radical Optimism Tour culminó con 92 shows en cinco continentes, incluyendo fechas consecutivas con entradas agotadas en el Wembley Stadium, con más de 1.75 millones de entradas vendidas a lo largo de la gira mundial.

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