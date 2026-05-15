Entre el misticismo y el descontrol: el explosivo inicio del tour mundial de CA7RIEL & Paco Amoroso

El disruptivo dúo argentino explotó la primera de sus dos noches sold out en el Movistar Arena. Sumergieron a 15.000 personas en el debut de su nuevo disco y en el sarcástico y obsesivo universo del bienestar.

Cuando se consigue la fama mundial, se ganan premios y todo lo que querés es tuyo pero el vacío existencial es abrumador, ¿qué se hace? CA7RIEL & Paco Amoroso tienen la respuesta en el “ Free Spirits World Tour ”.

El explosivo dúo argentino inició su gira mundial con la primera de las dos fechas sold out en el Movistar Arena y transformaron el escenario en un centro de rehabilitación emocional y espiritual . Tras la declaración de una pausa y cancelación de shows en diciembre, los artistas lanzaron su tercer álbum FREE SPIRITS para reflejar ese choque interno: la saturación de una industria y estilo de vida que los convocó a desarrollar el concepto de su arte actual.

A través de un setlist de 29 canciones en cinco bloques, frases motivacionales y un montaje simulando su Free Spirits Wellness Center -el centro de bienestar ficticio liderado por el músico británico Sting como mentor-, la narrativa se construyó en la purificación de CA7RIEL y Paco a través de pasos que concluyeron en la realización espiritual.

La dupla continúa desafiando los parámetros y se posiciona como una de las propuestas musicales locales más interesantes.

Previo al inicio del show a las 21.30 horas, las pantallas proyectaron mensajes motivacionales de diferentes figuras y líderes, con música lounge de fondo. La invitación al centro de bienestar fue perceptible desde el primer segundo.

“Esto es una demostración interactiva de cómo conseguimos liberar a los espíritus de sujetos absolutamente quebrados en menos de 90 minutos”, presentó la doctora que guiaría la terapia de los cantantes en el transcurso del show. “No Me Sirve Más” invadió el estadio y decretó que la noche sería una comunión entre los artistas y los 15.000 fanáticos.

Cuando los acordes rompieron, unas grandes cortinas blancas cayeron y revelaron el interior del centro. CA7RIEL y Paco reposaban sobre dos camillas típicas de wellness, acompañados de gradas traseras repletas de invitados y famosos (Juliana Gattas, Maia Reficco, Esmeralda Mitre, Chita, Anita B Queen, entre otros), donde todos vestían barbijos y batas blancas.

ca7riel y paco amoroso (2) Las pantallas proyectaron frases motivacionales y estadísticas con símbolos vitales.

“Nada Nuevo”, “Ay Ay Ay” y “Muero”, pertenecientes al último disco, continuaron el set que saltaría a “MI DIOSA” y “#TETAS” como símbolo de sus proyectos anteriores. El show se dividió en bloques interactivos con pasos para lograr el objetivo final: la realización espiritual y la liberación del ser. Las pantallas mostraban los parámetros y datos de los signos vitales (cortisol, REM, mindfulness y PSS), que variaban según la etapa interior que atravesaban.

El sarcasmo, la ironía y la soberbia de CA7RIEL y Paco funcionaron como crítica a la extrema obsesión de la sociedad moderna por alcanzar un estado de plenitud, interno y externo, idealizado y enfermizo. Tras su impacto mundial que incluyó el Tiny Desk (2024), la participación en el show de Jimmy Fallon, presentaciones en festivales de alto calibre como Glastonbury y Coachella (2025), y la consagración de su éxito PAPOTA con la victoria de 5 premios en los Latin Grammy 2025, y este año con el Grammy a “Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo”, la búsqueda por lo terrenal y calmo fue su pilar principal.

“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Dia”, la colaboración con Sting como insignia de sus recientes influencias internacionales, continúo con un show que poco tuvo de pacifico y calmo. El público se sumergió y siguió las órdenes del principio: liberar el malestar y la emoción contenida.

ca7riel y paco amoroso (3) El show dejó de lado la calma para darle lugar a temas frenéticos, pogos y euforia colectiva. @irishsuarez

El set continuó con hits como “DÍA DEL AMIGO”, “DUMBAI” y “BABY GANGSTA”. Las acotaciones de los cantantes fueron breves, eufóricas y graciosas, propias de los personajes que construyeron. Tras la transformación de vestuarios negros a blancos y los niveles corporales alcanzando el ideal, el concierto llegó a uno de los momentos más explosivos y frenéticos de la noche.

La doctora comunicó que los asistentes habían logrado la liberación del ser, y un set de temas viejos versión electrónica y techno dominaron el lugar. Los cuerpos saltaban, liberaban la energía y la escenografía que comenzó siendo limpia, cuidada y fresca, se tornó oscura, apagada y acelerada. Ese descontrol rompió la narrativa inicial que se había construido pero que bien podría funcionar como simbología: el olvido del sacrificio por buscar el bienestar y la cautivante fácil caída hacia el caos.

“LO QUIERO YA!”, “BETO'S HORNS” e “HIMNO DEL MEDIOCRE” cerraron el show de una hora y media con la manija de un público que consiguió lo que había ido a buscar. CA7RIEL y Paco hicieron crowd surfing, agradecieron y se preparan para continuar liberando sus espíritus con una gira mundial que los consagra como una de las duplas más prometedoras y disruptivas de la escena musical actual.

CA7RIEL & Paco Amoroso en Argentina:

Locación: Movistar Arena

Duración: 1 hora y 30 minutos

Tour: “Free Spirits World Tour”

Producción: DF Entertainment

Setlist: