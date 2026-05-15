Paul McCartney y Will Ferrell protagonizaran el gran cierre de la temporada 51 de Saturday Night Live + Agregar ámbito en









McCartney se ha presentado cuatro veces en el ciclo y en esta quinta oportunidad, el ex Beatle dará a conocer los flamantes temas de su disco "The Boys of Dungeon Lane".

Este sábado por la noche llega el final de temporada de SNL.

Universal+ anunció que Will Ferrell será el anfitrión y Paul McCartney será el invitado musical de la última emisión de la temporada 51 de Saturday Night Live, programada para este sábado 16 de mayo, la cual podrá disfrutarse en exclusiva para Latinoamérica a través de Universal Comedy, completamente en vivo.

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La versión subtitulada estará disponible una semana después de su estreno en la app de Universal+.

Paul McCartney en Saturday Night Live Paul McCartney se ha presentado cuatro veces en el ciclo y en esta quinta oportunidad, el ex Beatle dará a conocer los flamantes temas de su disco "The Boys of Dungeon Lane", cuyo lanzamiento está estipulado para el 29 de mayo y que se trata nada menos de que el vigesimoprimer trabajo discográfico solista del artista británico que será un invitado de lujo.

Asimismo, el comediante Will Ferrell volverá una vez más como anfitrión en el ciclo que lo catapultó a la fama.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nbcsnl/status/2055068174421279038&partner=&hide_thread=false Will Ferrell hosts the Season 51 Finale with musical guest @PaulMcCartney!!! pic.twitter.com/qEzDayUEJa — Saturday Night Live (@nbcsnl) May 14, 2026 "Home to Us", la nueva canción de Paul McCartney junto a Ringo Starr La canción, titulada "Home to Us", es el primer tema en solitario de McCartney en el que participa su antiguo compañero de los Beatles, y también será la única canción del próximo álbum que contará con un baterista invitado. La misma ya está disponible en todas las plataformas musicales.

En la canción también participan Sharleen Spiteri y Chrissie Hynde de The Pretenders, quienes aportan voces invitadas. Andrew Watt se ha unido como productor, y McCartney toca la mayoría de los instrumentos en el LP, al igual que en su álbum debut en solitario de 1970, "McCartney". Embed - Paul McCartney, Ringo Starr - Home to Us (Lyric Video)