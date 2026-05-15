Louis Tomlinson vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas

Tras el éxito y la consolidación de su proyecto solista, el ex One Direction confirma su regreso al país en el marco de su nueva gira internacional “HOW DID WE GET HERE?”.

Fiel a su esencia y a su vínculo con el público argentino, Louis Tomlinson confirma su regreso a Buenos Aires con un show en el Movistar Arena para el 2 de abril de 2027.

Con producción de DF Entertainment y Move Concerts, este reencuentro promete ser una noche cargada de hits y un momento de honestidad y brit pop visceral, recorriendo toda su historia musical hasta su presente más auténtico.

Los tickets estarán disponibles únicamente a través de movistararena.com.ar, desde las 10:00 hs del martes 19 de mayo en preventa para clientes Banco Patagonia VISA, que podrán acceder a los tickets con un 10% de descuento si realizan la compra con tarjeta de débito o en hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Precios y ubicaciones

Campo Delantero $190000 + SC

Campo Trasero $95000 + SC

Platea Baja 1 $230000 + SC

Platea Baja 2 $220000 + SC

Platea Baja 3 $175000 + SC

Platea Alta 1 $125000 + SC

Platea Alta 2 $85000 + SC

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Louis Tomlinson, quien se ha consolidado como una de las voces más auténticas rock/pop británico actual, llegará nuevamente al país para presentar su último disco de estudio, "How Did I Get Here?" y recorrer su discografía junto a sus fans más fieles y apasionados que ya lo acompañaron en sus visitas anteriores en el Estadio Vélez Sarsfield (2024) y el Movistar Arena (2022).

Con más de 4 mil millones de streams globales y un Récord Guinness por la mayor cantidad de tickets vendidos en un livestream de un artista masculino solista, Tomlinson llega al país tras haber encabezado los festivales más importantes y haber participado en hitos como la Fórmula 1 en Las Vegas (2025). Su gira "How Did We Get Here? World Tour" ya ha recorrido arenas y estadios en Europa y Norteamérica con más de 170 shows agotados, y ahora se prepara para desembarcar en Sudamérica, donde Argentina es definitivamente una parada fundamental para revivir la mística de su "Away From Home Festival". Además, anunció su paso por Australia para octubre de 2026 llegando a cada rincón y corazón del mundo.

El show en Buenos Aires es una oportunidad increíble para encontrarse con Louis en su nueva y mejor versión: una noche para vivir de cerca una experiencia potente y visceral que demuestra por qué es uno de los más grandes intérpretes de su generación y ha marcado a tantos fanáticos en todo el mundo.