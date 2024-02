Deadpool 3, Twisters, Kung Fu Panda 4 y más, los avances de películas que se verán en el Super Bowl

Paramount Pictures , tiene tres espacios reservados que pueden transmitirse antes, durante o después del juego: la próxima película biográfica musical Bob Marley: One Love , la película IF del amigo imaginario de Ryan Reynolds de John Krasinski (fecha de estreno: 17 de mayo); y la esperada precuela de género A Quiet Place: Day One (28 de junio).

Disney podría tener una programación en cines más corta este año debido a las huelgas, pero tradicionalmente ha impulsado sus películas de Pixar y Marvel. Este año se espera el lanzamiento de Inside Out 2 (14 de junio), junto con el primer tráiler de Deadpool 3 de Marvel Studios (26 de julio). También está Kingdom of the Planet of the Apes de 20th Century Fox, listo para lanzar otro avance antes de su lanzamiento el 10 de mayo.