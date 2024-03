Denzel Washington y Jake Gyllenhaal protagonizarán una nueva versión de "Otelo"

Kenny Leon, quien ganó un Tony por dirigir la reposición de 2014 de “A Raisin in the Sun”, protagonizada por Washington, dirigirá la producción de “Otelo”. Washington interpretará al personaje principal, mientras que Gyllenhaal interpretará al antagonista Iago, que intenta convencer a Otelo de que su esposa le ha sido infiel. El papel de Desdémona, la esposa de Otelo, aún no se ha elegido. No se ha instalado ningún teatro, según el New York Times, que fue el primero en informar la noticia.