Depeche Mode anunció el lanzamiento de su nuevo disco y un documental sobre su última gira

A través de sus redes sociales la banda confirmó el lanzamiento de un nuevo documental.

"‘M’, Una nueva película del galardonado director Fernando Frías (@ferfrias) con imágenes de las tres presentaciones de DM en la Ciudad de México en 2023, con entradas agotadas, explorando los paralelismos entre los temas de «Memento Mori» y la profunda conexión con la muerte y la mortalidad en la cultura mexicana. Disponible este otoño."

"Depeche Mode: M" A new film from award-winning director Fernando Frias (@ferfrias) with footage from DM's three sold-out 2023 Mexico City shows, exploring the parallels between the themes on "Memento Mori" and the deep connection to death and mortality in Mexican culture. Coming this fall.