Una nueva serie documental revelará grabaciones secretas de Lady Di + Seguir en









Una productora ha desenterrado grabaciones secretas de conversaciones que Diana mantuvo con su amigo James Colthurst en 1991.

A casi 30 años de la muerte de Diana.

Grabaciones de audio de Lady Di se escucharán por primera vez en una serie documental que explora la "verdad jamás contada" de la Princesa Diana.

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La productora Love Monday ha desenterrado grabaciones secretas de conversaciones que Diana mantuvo con su amigo James Colthurst en 1991, las cuales sirvieron de base para el libro de Andrew Morton, Diana: Su verdadera historia.

Cómo será la serie documental sobre Lady Di Love Monday se ha asociado con Morton y Colthurst para obtener acceso completo y exclusivo a cinco horas de las grabaciones para Diana: La verdad silenciada (título provisional), que, según el equipo creativo, "desafiará la narrativa simplista que con demasiada frecuencia ha presentado a Diana como una víctima de sus circunstancias". En las tres décadas transcurridas desde la muerte de Diana, se ha escuchado menos de una hora de estas grabaciones.

Las grabaciones revelarán los pensamientos de Diana sobre su exmarido Carlos, ahora rey Carlos III, su esposa Camila e incluso Andrés Mountbatten-Windsor, que entonces era el príncipe Andrés.

El documental, que actualmente se está ofreciendo a nivel mundial según revela el portal Deadline, también incluirá testimonios de las personas más cercanas a Diana, como Delissa Needham, una compañera de colegio que nunca antes había hablado ante las cámaras; Sam McKnight, el peluquero que la acompañó durante toda la década de los noventa y en quien confiaba incluso para cortar el pelo de sus hijos; Penny Thornton, la astróloga a quien acudía en busca de consejo, y Richard Kay, el periodista del Daily Mail que se convirtió en confidente de Diana.

El documental constará de tres partes y es una producción de Love Monday con 53 Degrees Global. La financiación corre a cargo de Rainmaker Films y Plymouth Films. Sophie Todd se encarga de la edición y Emily Hirst de la producción. Justin Frahm es el director de fotografía.