Cuáles fueron y dónde ver las películas y series que marcaron 2016 y hoy cumplen 10 años

Los títulos que ya cumplen una década y que todavía se pueden seguir viendo en las plataformas de streaming.

Las peliculas y series de 2016 que cumplen una década: dónde verlas.

El tiempo transcurre rápido, y lo que hoy parece reciente, mañana forma parte de un pasado lejano. Las películas y series que definieron 2016 cumplen una década , pero su impacto permanece vigente. Estos títulos marcaron una época, cautivaron a audiencias globales y dejaron una huella en la cultura popular.

Desde historias románticas hasta narrativas de ciencia ficción, cada obra reflejó el espíritu de su momento y siguen siendo relevante para nuevas generaciones.

Algunas películas desafiaron los cánones de sus géneros, mientras que series redefinieron la manera de contar historias en pantalla. Hoy, estas producciones están disponibles en plataformas de streaming , lo que permite redescubrirlas y analizar su legado desde una perspectiva actual.

Las series y películas que se deben ver a pesar de cumplir una década:

Esta película romántica, basada en la novela de Jojo Moyes, conquistó al público con una historia emotiva que explora los límites del amor y el sacrificio .

Los protagonistas, Emilia Clarke y Sam Clafin, le dieron vida a unos personajes complejos que resonaron en una época dominada por adaptaciones literarias. Netflix alberga este film, que sigue siendo un referente del género.

Animales fantásticos y dónde encontrarlos

El universo mágico de Harry Potter se expandió con esta película, que trasladó la acción al Nueva York de los años 20.

Eddie Redmayne encarnó a Newt Scamander, un magizoólogo excéntrico que introdujo a una nueva generación de fanáticos en un mundo lleno de criaturas fantásticas. HBO Max ofrece este título, que inauguró una saga con un estilo propio y atractivo visual.

Deadpool

Ryan Reynolds le dio vida a un antihéroe irreverente que rompió con los estereotipos del cine de superhéroes. Deadpool combinó humor ácido, violencia exagerada y rompimientos de la cuarta pared para crear una experiencia única.

Su éxito abrió puertas a propuestas más arriesgadas dentro del género. Disney+ permite revivir esta película, que redefinió las reglas del cine de acción.

El Marginal

Esta serie argentina recuperó el género carcelario con una narrativa intensa y realista. Juan Minujín interpretó a un ex policía infiltrado en una prisión, en una trama llena de tensión y giros inesperados.

Aunque fue producida por la TV Pública, Netflix incluye esta producción, que se consolidó como un éxito local y ganó reconocimiento internacional.

Westworld

La serie reimaginó el clásico film de Michael Crichton con una propuesta visual deslumbrante y una trama profunda. Evan Rachel Wood brilló como Dolores, un androide que cuestiona su existencia.

HBO Max alberga esta obra, que exploró temas como la conciencia y la libertad en un parque temático futurista.

Narcos

La segunda temporada de Narcos narró la caída de Pablo Escobar con un ritmo trepidante y una actuación memorable de Wagner Moura.

La serie mostró el declive de un imperio construido sobre la violencia y la corrupción. Netflix ofrece este contenido, que se mantiene como un referente del drama criminal.