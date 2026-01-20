Netflix modificó su oferta a Warner Bros. ante la presión de Paramount: todo en efectivo + Seguir en









Tanto Netflix como Warner Bros. Discovery (WBD) afirmaron que el acuerdo "ofrece mayor seguridad" a los accionistas de WBD al "eliminar la variabilidad del mercado".

Netflix esta cada vez más cerca de concretar el acuerdo con Warner Bros.

Netflix cambió oficialmente su acuerdo con Warner Bros. Discovery a un acuerdo completamente en efectivo. La nueva transacción valora a Warner en 27,75 dólares por acción y elimina el componente de 4,50 dólares por acción de Netflix, que formaba parte del acuerdo que superó a Paramount. Como se anunció previamente, Discovery Global no está incluido.

Tanto Netflix como Warner Bros. Discovery (WBD) afirmaron que el acuerdo "ofrece mayor seguridad" a los accionistas de WBD al "eliminar la variabilidad del mercado". El nuevo acuerdo probablemente también facilitará una votación más rápida sobre la transacción, para abril de 2026.

El acuerdo también aumenta la presión sobre el otro pretendiente de WBD, Paramount, que ha estado presionando para anular el acuerdo con Netflix y permitir que su propia oferta de 30 dólares por acción siga adelante. La oferta de Paramount incluye la parte del negocio de Discovery, que Netflix no comprará.

"El acuerdo de fusión revisado de hoy nos acerca aún más a la combinación de dos de las empresas de narración de historias más importantes del mundo y con ello a que aún más personas disfruten del entretenimiento que más les gusta ver", dijo David Zaslav, presidente y director ejecutivo de WBD.

“Al unirnos con Netflix, combinaremos las historias que Warner Bros. ha contado y que han captado la atención mundial durante más de un siglo y garantizaremos que el público siga disfrutándolas durante las próximas generaciones”.

Qué dijeron las autoridades de Netflix sobre el nuevo acuerdo con Warner Bros. “La Junta de WBD continúa apoyando y recomendando unánimemente nuestra transacción, y confiamos en que ofrecerá el mejor resultado para los accionistas, consumidores, creadores y la comunidad del entretenimiento en general”, afirmó Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. "Nuestro acuerdo revisado, íntegramente en efectivo, permitirá una votación más rápida de los accionistas y brindará mayor seguridad financiera a un precio de u$s27.75 por acción en efectivo, más el valor de la separación planificada de Discovery Global. Juntos, Netflix y Warner Bros. ofrecerán una mayor variedad y un mayor valor a las audiencias de todo el mundo, mejorando el acceso a la televisión y el cine de primer nivel, tanto en casa como en los cines. La adquisición también ampliará significativamente la capacidad de producción estadounidense y la inversión en programación original, impulsando la creación de empleo y el crecimiento a largo plazo de la industria".