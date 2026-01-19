La nueva serie romántica de Netflix que es perfecta para ver en vacaciones + Seguir en









Esta divertida producción mexicana te va a sacar más de una carcajada y dejarte enganchado pidiendo más capítulos.

Ana González Bello protagoniza esta divertida serie de Netflix. Imagen: Netflix

Netflix arrancó el año con una propuesta que ya se posiciona entre las más comentadas dentro de su catálogo global, ideal para quienes buscan una historia entretenida, divertida y con personajes atractivos. La producción con solo ocho capítulos ganó rápidamente popularidad entre los suscriptores y se consolidó como una de las comedias románticas más vistas en la plataforma.

Sin furor de campañas ni grandes anuncios publicitarios, este estreno sorprendió tanto a la audiencia como a la crítica, que destaca su equilibrio entre romance, humor y escenarios laborales cercanos, lo que la convierte en una opción ideal para maratonear en un fin de semana. La serie es Amor de oficina.

Amor de Oficina La divertida y disparatada serie mexicana que está causando furor en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Amor de oficina, la miniserie furor de Netflix “Amor de oficina” es una comedia romántica mexicana que gira en torno a la vida de dos profesionales que, en medio de sus ambiciones laborales, comienzan a desarrollar un vínculo inesperado. Ambientada en el competitivo entorno de una gran empresa dedicada a la moda, la trama explora cómo los desafíos del trabajo y las aspiraciones personales pueden entrelazarse con el corazón, creando situaciones tanto tensas como entrañables.

La historia avanza mostrando la dinámica entre los protagonistas mientras compiten por oportunidades y reconocimiento, a la vez que lidian con sentimientos que dificultan su enfoque profesional. El conflicto principal se despliega con humor, diálogos ágiles y situaciones con las que muchos espectadores se podrán identificar, equilibrando romance y crítica social ligera.

A través de sus ocho capítulos, la serie ofrece un ritmo ágil y accesible que permite a la audiencia conectar con personajes y situaciones sin perder de vista el tono entretenido que caracteriza al género, convirtiéndola en una experiencia de visualización ideal para un solo fin de semana.

Netflix: tráiler de Amor de oficina Embed - AMOR DE OFICINA Trailer SUBTITULADO / Love from 9 to 5 Trailer [HD] Netflix Netflix: elenco de Amor de oficina Ana González Bello (Graciela)

Diego Klein (Mateo)

Martha Reyes Arias

Paola Fernández

Nicolás de Llaca

