Matt Damon y Ben Affleck revelaron las presiones de Netflix para adaptar las películas para los "espectadores pendientes del celular"

Junto a Ben Affleck, el actor protagoniza "The Rip" (El Botín), una nueva película que ya está disponible en la plataforma de streaming.

Damon y Affleck hablaron sobre las formas de Netflix respecto a sus películas y series.

Matt Damon y Ben Affleck afirmaron que Netflix presiona a los directores para que reiteren la trama a los espectadores varias veces, ya que estos están mirando "pendientes del celular". El dúo de actores acaba de lanzar la nueva película de acción The Rip (El Botín) en la plataforma de streaming.

Durante una aparición en el podcast Joe Rogan Experience junto a su coprotagonista, Damon habló sobre colaborar con Netflix y dijo que quieren más acción al principio en dichas películas, e insisten en que la trama se repita para adaptarse a los períodos de atención.

“La forma estándar de hacer una película de acción, según aprendimos, era que normalmente se tienen tres escenas” , dijo. “Una en el primer acto, una en el segundo, una en el tercero… Se gasta la mayor parte del dinero en esa escena del tercer acto. Ese es el final.

Y ahora dicen: "¿Podemos hacer algo importante en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente no se desvíe. Y no estaría mal que repitiéramos la trama tres o cuatro veces en el diálogo, porque la gente está con el celular mientras lo ve ".

Affleck continuó elogiando la serie de Netflix Adolescencia , que se convirtió en un gran éxito el año pasado, y el hecho de que "no hizo nada de esa mierda".

"Es genial", añadió. "Y también es oscura. Es trágica e intensa. Trata sobre un tipo que descubre que su hijo está acusado de asesinato. Hay planos generales de la nuca. Se suben al coche y nadie dice nada".

Damon dijo que la serie estaba "tan magistralmente hecha que parece la excepción", y su coprotagonista sugirió que "demuestra que no es necesario hacer ninguna de esas mierdas".

De qué trata El Botín

La sinopsis indica: "Al descubrir millones en efectivo en un depósito abandonado, la confianza dentro de un equipo de policías de Miami comienza a resquebrajarse. A medida que fuerzas externas se enteran del tamaño de la incautación, todo empieza a ponerse en duda, incluso en quién pueden confiar".

Además de Damon y Affleck, el poderoso elenco del filme se completa con: Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno, Scott Adkins y Kyle Chandler. La cinta está dirigida por Joe Carnahan.

La película marca la primera colaboración entre Netflix y Artists Equity de Damon & Affleck. Es producida por el dúo, junto con Dani Bernfeld y Luciana Damon. Los productores ejecutivos son Kevin Halloran y Michael Joe para Artists Equity.

El Botín ya está disponible en Netflix.