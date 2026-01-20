La película de Netflix que tenés que ver al menos una vez en tu vida, si ya no lo hiciste + Seguir en









Ya sea por primera vez, o para revivirla, esta magnífica e imperdible historia está disponible en la plataforma.

Un clásico del 2009 que está disponible para ver 1000 veces en Netflix. Freepik

Si estás buscando una película que combina historia, acción y una narrativa inolvidable, Bastardos sin gloria es una de esas producciones que todo amante del cine debería ver al menos una vez. Dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por un elenco de primer nivel, esta película se ha convertido con los años en un clásico moderno que sigue capturando la atención de nuevas generaciones de espectadores en Netflix.

Este film ambientado en la Segunda Guerra Mundial destaca por su mezcla de humor negro, tensión y personajes memorables, ofreciendo una experiencia cinematográfica intensa y diferente a la típica película bélica. Con múltiples premios y reconocimiento de la crítica, Bastardos sin gloria mantiene su vigencia entre las recomendaciones esenciales para quienes disfrutan del séptimo arte.

Bastardos sin gloria Una de las películas más impactantes de la década del 2000. Para ver una y mil veces, en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Bastardos sin gloria, el clásico que sumó Netflix Bastardos sin gloria sigue dos líneas narrativas que convergen de manera dramática en la Francia ocupada por los nazis. Por un lado, un grupo de soldados estadounidenses judíos, liderados por el teniente Aldo Raine, lleva a cabo una misión encubierta para sembrar el terror entre las filas nazis mediante tácticas poco convencionales y brutales, con el objetivo de debilitar al enemigo desde dentro.

Paralelamente, la historia sigue a Shosanna Dreyfus, una joven judía que logra escapar tras la trágica muerte de su familia a manos de un despiadado oficial nazi. Ocultándose bajo una nueva identidad como dueña de un cine en París, ella traza un plan personal de venganza que se entrelaza con el destino de los “bastardos” en un desenlace cargado de tensión y venganza.

Netflix: tráiler de Bastardos sin gloria Embed - Trailer Oficial | Español | Inglourious Basterds - Bastardos sin gloria Netflix: elenco de Bastardos sin gloria Brad Pitt (Teniente Aldo Raine)

Christoph Waltz (Coronel Hans Landa)

Mélanie Laurent (Shosanna Dreyfus)

Eli Roth (Sargento Donny Donowitz)

Michael Fassbender (Teniente Archie Hicox)

