Disney + enamoró a todos con una película romántica de época estrenada hace más de 20 años + Seguir en









Después de más de 2 décadas, ya se convirtió en un verdadero clásico entre las producciones de este género.

Un clásico romántico ideal para disfrutar a la noche. Imagen: Freepik

Las historias de amor ambientadas en siglos pasados siempre logran capturar la atención del público, y esta producción no es la excepción. Después de haber pasado más de dos décadas desde su paso por los cines, esta película ya se volvió un verdadero clásico del género y fue recientemente estrenada en Disney + para alegría de los suscriptores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una puesta en escena deslumbrante y un protagonista inolvidable, la cinta ha logrado posicionarse rápidamente entre lo más visto de la plataforma. Estamos hablando de Casanova, la versión de 2005 dirigida por Lasse Hallström que mezcla con maestría el romance, la comedia y la aventura en la Venecia del siglo XVIII.

Casanova Esta película de época de los 2000 está generando grandes repercusiones en la plataforma de Disney. Imagen: Disney + De qué trata Casanova, la película que marcó generaciones La historia nos presenta a Giacomo Casanova, el legendario seductor que ha pasado a la historia por su incapacidad de comprometerse y su talento para el disfraz. Sin embargo, su estilo de vida lo pone en la mira de la Inquisición, que busca expulsarlo de Venecia a menos que logre encontrar una esposa respetable y cambiar sus costumbres de inmediato.

Todo da un giro inesperado cuando conoce a Francesca Bruni, una joven valiente y adelantada a su tiempo que escribe manifiestos feministas bajo un seudónimo masculino. A diferencia de las otras mujeres de la ciudad, Francesca desprecia la reputación de Casanova, lo que despierta en él un interés genuino y lo lleva a utilizar todas sus estrategias y cambios de identidad para conquistarla.

Mientras intenta eludir al Obispo Pucci, Casanova se ve envuelto en mentiras y enredos que ponen a prueba su ingenio. Lo que comenzó como un juego de seducción se transforma en una búsqueda desesperada por el amor verdadero, demostrando que incluso el hombre más inalcanzable puede caer rendido ante la mujer adecuada.

Disney+: tráiler de Casanova Embed - Casanova (2005) Official Trailer #1 - Heath Ledger Movie HD Disney+: elenco de Casanova Heath Ledger (Giacomo Casanova)

Sienna Miller (Francesca Bruni)

Jeremy Irons (Obispo Pucci)

Oliver Platt (Paprizzio)

Lena Olin (Andrea Bruni)

Temas Disney

Películas