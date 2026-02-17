La serie oculta de Disney + que tiene solo 8 capítulos y un puntaje perfecto + Seguir en









Esta serie disponible en Disney + se convirtió en una de las propuestas más comentadas del momento por su mirada filosa y su tono provocador.

La serie que muestra lo que son capaces de hacer los hombres de poder Freepik

En un streaming repleto de estrenos ruidosos, a veces lo más divertido queda escondido. Rivales es una serie británica que apareció en Disney + con apenas ocho episodios y un tono filoso, bien a lo soap ochentoso: exceso, poder y chismes como motor de una sátira social.

Estrenada en 2024, la producción adapta una novela de fines de los 80 y se mete en el barro de la alta sociedad británica, con humor negro y una mirada irónica sobre el estatus. Además, sumó consenso entre crítica y público en sitios de reseñas, algo poco habitual en el consumo actual.

En Disney + hay una serie británica que revive los excesos de los años 80 con una guerra feroz por poder, prestigio y secretos en la alta sociedad. Disney + De qué trata Rivales La historia se ubica en la Inglaterra de los años 80, en un ambiente donde los medios y la vida social se mezclan con ambiciones desmedidas. En ese escenario, dos figuras poderosas convierten su competencia en una guerra personal que salpica a todo el mundo.

De un lado está Rupert Campbell-Black, aristócrata encantador y provocador, que vive cómodo entre lujos, deporte y excesos, con la certeza de que las reglas las cumplen otros. Del otro aparece Tony Baddingham, magnate del mundo televisivo, rencoroso y obsesionado con ganar, que construyó su influencia a fuerza de contactos y maniobras.

La disputa escala rápido: lo que empieza como un choque por control y prestigio se transforma en un juego sin límites, con traiciones, romances cruzados y alianzas que duran lo que tarda en cambiar el viento. En el medio se suma Declan O’Hara, recién llegado a ese tablero, y también Taggie O’Hara, clave para ver el costado más humano en un mundo lleno de cinismo

De qué trata Rivales Disney +: elenco de Rivales David Tennant

Aidan Turner

Katherine Parkinson

Victoria Smurfit

Alex Hassell

Nafessa Williams

Bella Maclean

Emily Atack

Danny Dyer

