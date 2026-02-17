En un streaming repleto de estrenos ruidosos, a veces lo más divertido queda escondido. Rivales es una serie británica que apareció en Disney + con apenas ocho episodios y un tono filoso, bien a lo soap ochentoso: exceso, poder y chismes como motor de una sátira social.
La serie oculta de Disney + que tiene solo 8 capítulos y un puntaje perfecto
Esta serie disponible en Disney + se convirtió en una de las propuestas más comentadas del momento por su mirada filosa y su tono provocador.
-
Disney+ presentó el primer adelanto de su nueva serie "Dear Killer Nannies: criado por sicarios"
-
Disney + estrenó el esperado spin-off de la serie que lanzó al estrellato a Will Smith
Estrenada en 2024, la producción adapta una novela de fines de los 80 y se mete en el barro de la alta sociedad británica, con humor negro y una mirada irónica sobre el estatus. Además, sumó consenso entre crítica y público en sitios de reseñas, algo poco habitual en el consumo actual.
De qué trata Rivales
La historia se ubica en la Inglaterra de los años 80, en un ambiente donde los medios y la vida social se mezclan con ambiciones desmedidas. En ese escenario, dos figuras poderosas convierten su competencia en una guerra personal que salpica a todo el mundo.
De un lado está Rupert Campbell-Black, aristócrata encantador y provocador, que vive cómodo entre lujos, deporte y excesos, con la certeza de que las reglas las cumplen otros. Del otro aparece Tony Baddingham, magnate del mundo televisivo, rencoroso y obsesionado con ganar, que construyó su influencia a fuerza de contactos y maniobras.
La disputa escala rápido: lo que empieza como un choque por control y prestigio se transforma en un juego sin límites, con traiciones, romances cruzados y alianzas que duran lo que tarda en cambiar el viento. En el medio se suma Declan O’Hara, recién llegado a ese tablero, y también Taggie O’Hara, clave para ver el costado más humano en un mundo lleno de cinismo
De qué trata Rivales
Disney +: elenco de Rivales
-
David Tennant
-
Aidan Turner
-
Katherine Parkinson
-
Victoria Smurfit
-
Alex Hassell
-
Nafessa Williams
-
Bella Maclean
-
Emily Atack
-
Danny Dyer
Dejá tu comentario