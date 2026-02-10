Disney+ presentó el primer adelanto de su nueva serie "Dear Killer Nannies: criado por sicarios" + Seguir en









Esta inspirada en la niñez y la adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del narcoterrorista colombiano Pablo Escobar Gaviria.

La serie llega próximamente a la plataforma de streaming.

Disney+ presentó el primer adelanto de Dear Killer Nannies: criado por sicarios, la nueva serie dramática exclusiva inspirada en la niñez y la adolescencia de Juan Pablo Escobar, hijo del narcoterrorista colombiano Pablo Escobar Gaviria.

Con un destacado elenco que incluye a John Leguizamo como Pablo Escobar Gaviria, la nueva producción narra desde la perspectiva del hijo de Escobar en su infancia, la relación que tenía con su padre, su entorno y con los sicarios contratados para protegerlo, convertidos a su vez en sus improvisados “niñeros”.

Dear Killer Nannies_ Criado por sicarios _ Avance _ Disney+ Elenco de Dear Killer Nannies: criado por sicarios Integran el reparto principal Janer Villareal (Juan Pablo adolescente), Miguel Tamayo (Juan Pablo niño), Miguel Ángel García (Juan Pablo niño), Laura Rodríguez (Victoria Henao), Juanita Molina (Angie), Julián Zuluaga (Rodri), Rafael Zea (El Dorado), Danharry Colorado (Tina), Julián Bustamante (Yerry), Julián Díaz (Lagaña), Melanie Dell’ Olmo (Andrea Ochoa), con la participación especial de Andrés Delgado (Kiss), Carmen Electra (Margarete) y John Leguizamo como Pablo Escobar Gaviria.

Realizada por Telemundo Studios, Underground Producciones y TIS Studios, como beneficiario del incentivo CINA en Colombia, Dear Killer Nannies: criado por sicarios cuenta con Sebastián Ortega como showrunner y está inspirada en los relatos de Juan Pablo Escobar, quien comparte abiertamente vivencias de su infancia para esta producción y es el creador de la ficción junto a Ortega y Pablo Farina.

Llegará próximamente a Disney+ en Latinoamérica y a Hulu en Estados Unidos.

