La mini serie de Disney + que moderniza un clásico de la literatura y se volverá tu adicción

En la era del streaming, las adaptaciones de libros clásicos encuentran una segunda vida: toman personajes conocidos y los empujan a nuevos escenarios. Con esa lógica, Disney + suma una serie de época que arranca con ritmo, mezcla géneros y convierte un nombre de la literatura en un protagonista inesperado.

Con apenas ocho episodios, la historia apuesta por una expansión libre de un universo famoso, sin quedarse en la reverencia. Hay crimen, humor, romance y drama, todo dentro de una colonia australiana donde la medicina se vive al límite y el pasado vuelve cuando menos conviene.

De qué trata El maestro de la evasión, la exitosa serie de Disney + El maestro de la evasión se ubica en 1850, quince años después de los hechos de Oliver Twist, la novela de Charles Dickens. El centro es Jack Dawkins, conocido como el Artful Dodger, aquel carterista que lideraba una banda de pibes ladrones en las calles de Londres, pero ahora aparece transformado.

Tras pasar por la cárcel y salir de una manera poco convencional, Dawkins termina como cirujano militar en un hospital de Australia, en la colonia de Port Victory. Allí, la medicina se muestra cruda: amputaciones ante espectadores, operaciones sin anestesia moderna y una dinámica que parece espectáculo. En ese mundo, Jack sostiene un carisma fanfarrón, aunque también muestra compasión cuando el dolor ajeno lo toca de cerca.

La paz dura poco. El juego, las deudas y el instinto para el delito lo vuelven a arrinconar justo cuando reaparece Norbert Fagin, su viejo mentor. A ese choque se suma Lady Belle, la hija del gobernador, decidida a romper una pared enorme: convertirse en la primera mujer cirujana de la colonia. Entre ambición, culpa y deseo de reinventarse, la trama se vuelve un combo eléctrico que explica por qué esta historia engancha tan rápido.

Disney+: tráiler de El maestro de la evasión

Disney+: elenco de El maestro de la evasión

David Thewlis

Maia Mitchell

Jessica De Gouw

Damon Herriman

Tim Minchin

Susie Porter

Andrea Demetriades

