Disney recibió fuertes críticas por "Primos", la nueva serie que transcurre en México

"Primos", la nueva serie animada de Disney

Natasha Kline, quien además tiene experiencia profesionales en programas como South Park o Los vecinos Green, habló ante el enojo y aseguró que la inspiración para crear la pieza vino de las experiencias de su niñez y de la cultura de su familia mexicoamericana, que incluyen a sus 28 primos.

"Está ambientada [la serie] en los veranos de mi infancia que pasé con mis primos bajo un mismo techo, y la comedia que nace de ese escenario maravillosamente agitado. Cuando era niña, no me veía a mí misma ni a mi cultura representados en la pantalla, así que estoy emocionada de compartir la dinámica de mi familia a través de estos nuevos personajes e historias de Disney”, dijo Klein, también ilustradora.

Una de sus partes favoritas de desarrollar la serie, señala la creadora, fue conversar con su familia acerca de su infancia, descubrir cosas que había olvidado o experimentarlas de forma diferente. “Todo en Primos se remite a ese lente con el que miro mi vida, la autenticidad, la experiencia que tuve creciendo, las personas que me rodearon, el lenguaje que hablaban, la comida, cómo me sentí creciendo. Usé eso para mi propio proceso creativo”, explicó.

Enojo en redes sociales

"Oye, primos", se repite por varios segundos en la introducción que se viralizó en las últimas horas. Muchos usuarios se indignaron por la conjugación errónea en español, ya que la forma correcta de decirlo sería “oigan primos” u “oye primo”, según explicaron en diferentes tweets.

https://twitter.com/disneymxfan/status/1669168709993201665 #PRIMOS es una nueva serie animada de #DisneyChannel que ya ha sido acusada de racismo en redes sociales.



Recientemente se dió a conocer la entrada para la nueva serie de @DisneyChannel titulada "Primos", sí... en español. La cuál está producida por #NatashaKline, quien produjo… pic.twitter.com/8i9LO7D8ng — Disney MX (@disneymxfan) June 15, 2023

Por su parte, Myrna Velascoo, quien pone la voz a la protagonista de la serie, se defendió al decir: "El español no es latinoamericano, es una lengua que los conquistadores españoles forzaron a los latinoamericanos. La única razón por la que somos latinos y no nativo americanos es por esa distinción. Enójense todo lo que quieran conmigo por mis errores de ortografía y pronunciar mal palabras en español. Eso no quita el hecho de que soy una mujer mexico-americana y nativa-americana".