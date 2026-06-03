Disney+ sumó a su catálogo la película infantil que fue furor en los cines de todo el mundo + Agregar ámbito en









La exitosa propuesta animada acaba de llegar a la plataforma y esconde una aventura inesperada que conquistó tanto a grandes como a chicos.

Este éxito de Disney es perfecto para disfrutar en familia. Magnific

Las películas animadas sieguen siendo las opciones más elegidas por las familias a la hora de buscar entretenimiento. Con historias originales, personajes entrañables y mensajes positivos, estas producciones suelen convertirse en verdaderos fenómenos internacionales. Ahora, Disney + incorpora a su biblioteca una de las propuestas más recomendadas del último año.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una trama que mezcla tecnología, naturaleza, humor y aventura, la película logró captar la atención del público durante su paso por las salas de cine y ahora acaba de aterrizar en la plataforma para terminar de conquistar a una nueva audiencia en el streaming y consagrarse como uno de los mejores títulos de Pixar.

Hoppers Esta divertida película captó la atención de miles de familias. Gentileza - Disney+

De qué trata Hoppers: Operación Castor La historia gira en torno a Mabel, una joven apasionada por los animales que encuentra la oportunidad de participar en un proyecto científico muy particular. Gracias a una novedosa tecnología experimental, logra transferir su conciencia al interior de un castor robótico con apariencia completamente realista.

Lo que en principio parece una simple experiencia tecnológica se termina convirtiendo en una aventura extraordinaria. Desde esa nueva perspectiva, Mabel descubre una vida desconocida donde los animales poseen sus propias normas, organizaciones y formas de convivencia.

A medida que explora ese entorno, conoce a George, un castor muy carismático que es clave dentro de la comunidad animal. Junto a él, la protagonista comienza a comprender los desafíos que enfrenta el ecosistema y las amenazas que ponen en riesgo su equilibrio. Cuando el hábitat natural se ve amenazado por los humanos, Mabel deberá colaborar con distintas especies para encontrar una solución que permita proteger el territorio. Dirigida por Daniel Chong, con la producción de Nicole Paradis Grindle, música original de Mark Mothersbaugh y un guion de Jesse Andrews, la película se convirtió en una de las propuestas familiares más elegidas del año. Disney+: tráiler de Hoppers: Operación Castor Embed - Hoppers | Tráiler oficial | Doblado Disney+: elenco de Hoppers: Operación Castor Piper Curda como Mabel

Dave Franco como Titus

Bobby Moynihan como Rey George

Eduardo Franco como Loaf

Jon Hamm como Alcalde Jerry

Melissa Villaseñor como Ellen

Demetri Martin como Flock

Meryl Streep como Reina insecto

Vanessa Bayer como Diane

Temas Disney

Películas