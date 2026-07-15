Disney+ estrenó la segunda temporada de una serie que ya está cancelada: un reboot que no funcionó + Agregar ámbito en









La plataforma incorporó nuevos episodios de una ficción con otra mirada sobre un clásico, a pesar de que su recorrido haya terminado antes de lo esperado.

La entrañable serie familiar que se enfocaba en los conflictos sociales fue cancelada tras dos temporadas. Gentileza - Disney+

El catálogo de Disney+ volvió a sumar una producción que buscó renovar una de las historias más recordadas de la televisión. Esta versión eligió un enfoque diferente, pasó su eje narrativo a otra familia y puso la historia en un momento histórico destacado por grandes cambios sociales.

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Pese a la buena recepción que obtuvo por parte de la crítica, el proyecto no logró conquistar a una audiencia masiva. Tras completar dos temporadas, la cadena decidió ponerle un punto final a la serie, que ahora puede verse completa dentro del servicio de streaming.

Imagen: Freepik De qué trata Los años maravillosos El reboot de Los años maravillosos mantiene la misma esencia del clásico de 1988, aunque cambia el punto de vista de la historia. La trama sigue a la familia Williams, un hogar afroamericano de clase media que vive en Montgomery, Alabama, durante 1968, en plena lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.

El protagonista es Dean Williams, un chico de 12 años que intenta encontrar su lugar mientras atraviesa los desafíos de la pubertad. La narración corre por cuenta de su versión adulta, con la voz de Don Cheadle, quien recuerda aquellos años marcados por experiencias familiares, amistades y cambios personales.

La primera temporada presenta el impacto que provoca en la comunidad el asesinato de Martin Luther King Jr., un hecho que modifica la vida cotidiana de Dean y de quienes lo rodean. Al mismo tiempo, el joven enfrenta sus primeros enamoramientos, intenta integrarse en la escuela y busca entender un entorno atravesado por la discriminación racial.

A pesar de contar una historia de amor familiar en medio de una época complicada para la sociedad afroamericana en EEUU, la serie fue cancelada. Gentileza - Disney+ La historia también se centra en su familia, su padre, Bill, intenta mantener su trabajo como profesor de música mientras no se rinde con su carrera artística. Lillian, su madre, desarrolla su profesión como contadora mientras enfrenta situaciones de desigualdad laboral. Además, todos viven con preocupación la participación de Bruce, el hijo mayor, en la guerra de Vietnam. En la segunda temporada, estrenada originalmente en 2023, Dean deja atrás parte de su infancia y comienza una nueva etapa con más independencia. Los conflictos escolares, las amistades, las primeras decisiones importantes y los cambios propios de la adolescencia se vuelven la trama principal de los episodios. El regreso de Bruce desde Vietnam muestra como la familia intenta acompañarlo mientras enfrenta las secuelas psicológicas del conflicto bélico. A pesar de esa propuesta, la serie nunca alcanzó los niveles de audiencia esperados por ABC. Luego de emitir la segunda temporada, la cadena confirmó que el proyecto no tendría una tercera entrega y más tarde, Disney+ incorporó esos episodios a su catálogo para quienes quieran descubrir esta reinterpretación completa. Disney+: tráiler de Los años maravillosos Disney+: elenco de Los años maravillosos Elisha "EJ" Williams como Dean Williams

Don Cheadle como la voz del Dean adulto

Dulé Hill como Bill Williams

Saycon Sengbloh como Lillian Williams

Laura Kariuki como Kim Williams

Julian Lerner como Brad Hitman

Amari O'Neil como Cory Long

Milan Ray como Keisa Clemmons

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