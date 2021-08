Disney+ confirma que "Star Wars: The Bad Batch" tendrá una segunda temporada

Star Wars_ The Bad Batch _ Tráiler Oficial Subtitulado _ Disney+.mp4 Star Wars: The Bad Batch Disney

Sobre el anuncio de la segunda temporada, el productor ejecutivo Dave Filoni expresó: “Todo el equipo de Lucasfilm Animation agradece a Disney+ y a nuestros fans la oportunidad de continuar contando la historia de The Bad Batch”.

El episodio final de la primera temporada de Star Wars: The Bad Batch se emitirá en dos partes y la primera estará disponible en exclusiva en Disney+ a partir de hoy viernes 6 de agosto.

Los productores ejecutivos de Star Wars: The Bad Batch son Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance), Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS: Criminología Naval) y Carrie Beck (The Mandalorian, Star Wars Rebels), y Josh Rimes (Star Wars Resistance) y Alex Spotswood (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels) son sus productores. Rau también se desempeña como director supervisor y Corbett es la guionista principal.