EEUU autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba bajo ciertas condiciones

Trump permitió la llegada de combustible a la isla luego del cerco impuesto por la propia administración republicana tras la captura de Maduro. Los insumos energéticos deberán ser destinados a los ciudadanos y empresas privadas.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , autorizó este miércoles la venta de petróleo y gas a Cuba bajo la condición de que las empresas corroboren que el destino de los insumos energéticos serán los ciudadanos y empresas privadas de la isla. La medida fue confirmada por el Departamento de Tesoro que conduce Scott Bessent.

El documento emitido por el Tesoro estadounidense podría dar aire a Cuba en un contexto de crisis energética, devenida en humanitaria. Tras la captura de Nicolás Maduro, Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela, lo que puso en jaque el funcionamiento interno del país.

Además, Trump amenazó con imponerle aranceles a los países que le comerciaran petróleo a la isla, lo que agravó la situación. Frente a esta situación, el gobierno de Miguel Díaz-Canel autorizó las importaciones de combustible por vías privadas, algo inédito en 70 años de gestión desde la Revolución.

Ahora, Estados Unidos autorizó la venta a Cuba. "El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP", indicó el comunicado de la cartera que conduce Bessent.

Desde Washington determinaron que el envío de combustible a Cuba "para ser autorizadas, las exportaciones deben ser al mismo tiempo para uso del sector privado cubano y para actividades del sector económico privado , incluidas las necesidades humanitarias".

El documento, que también lleva la firma del Departamento de Comercio, aclara que el petróleo y gas que reciba Cuba partirá desde Estados Unidos, aunque los mismos provengan de Venezuela.

No obstante, la decisión podría retrotraerse luego de que este miércoles la Tropa Guardafrontera de la isla abatiera a cuatro tripulantes de una lancha rápida proveniente de Estados Unidos.

Rusia considera enviar combustible a Cuba en medio de la crisis por el cerco energético

Mientras tanto, Rusia está considerando enviar apoyo en materia de combustible para Cuba, en medio del cerco energético que vive la isla impuesto por EEUU. La información provino de autoridades rusas, a la par de expresar estabilidad en su mercado petrolero.

La crisis en Cuba atraviesa un nuevo capítulo, tras una serie de dificultades en las últimas horas para recibir ayuda humanitaria. La ONU y Canadá planean brindar asistencia a la isla, por los destrozos pendientes del huracán Melissa, pero denuncian que el cerco energético impuesto por EEUU, por la falta de petróleo, ralentiza la posibilidad de acercar provisiones.

La confirmación de la ayuda trascendió de la agencia estatal rusa RIA, en cita al viceprimer ministro Alexander Novak, indicó Reuters.