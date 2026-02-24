EEUU investiga si DeepSeek entrenó su último modelo IA con el chip más potente de Nvidia

La startup china busca revalidar su posición en la industria de la Inteligencia Artificial tras su irrupción en 2024. El gobierno de Trump investiga una posible violación de los controles de exportación de EEUU.

China y EEUU vuelven a tensionar su relación a raíz del comercio de semiconductores.

La geopolítica dice presente una vez más en la carrera tecnológica por la Inteligencia Artificial: el gobierno estadounidense de Donald Trump lleva adelante una investigación sobre el último modelo de DeepSeek - la IA de China - para determinar si fue entrenada con el chip Blackwell, el más potente de Nvidia, empresa líder del sector.

Las alarmas se activaron en la Casa Blanca que se mantiene a la espera del lanzamiento del modelo más reciente de la startup china. En enero de este año, la gestión de Trump, a través del Departamento de Comercio de EEUU, había autorizado a Nvidia a vender chips de IA al gigante asiático, bajo ciertas restricciones. Esto permitió la comercialización del modelo H200, lanzado en 2024.

El lanzamiento del próximo modelo de inteligencia artificial de DeepSeek está previsto para la semana próxima y es seguido de cerca por el gobierno de Estados Unidos . Una investigación exclusiva de la agencia de noticias Reuters reveló que el mismo habría sido entrenado con el chip más avanzado de Nvidia, el Blackwell.

De acuerdo con la revelación de Reuters, el modelo que DeepSeek habría entrenado se apoyó en la técnica conocida como “ destilación ”, un procedimiento mediante el cual un sistema de IA más avanzado evalúa y mejora las respuestas de otro más reciente, transfiriendo parte de su conocimiento.

Los chips de Nvidia, en el centro de la reconfiguración geopolítica.

El representante indicó que ese proceso probablemente se basó en desarrollos de compañías estadounidenses líderes como Anthropic, Google, OpenAI y xAI, en línea con acusaciones previas formuladas por OpenAI y Anthropic.

De confirmarse la investigación, podría generar cambios en las relaciones comerciales tecnológicas entre EEUU y China, ya que la venta reflejaría una violación directa de los controles de exportación vigentes impuestos por la Casa Blanca.

Según la fuente citada por Reuters, en Washington creen que la compañía china intentará eliminar los indicadores técnicos que podrían delatar el uso de hardware estadounidense en el desarrollo del sistema. Además, señaló que los chips Blackwell estarían concentrados en un centro de datos ubicado en Mongolia Interior, región autónoma del norte de China.

Desde Nvidia declinaron hacer comentarios. Tampoco respondieron a las consultas el Departamento de Comercio estadounidense ni la propia DeepSeek.

Por su parte, la embajada china en Washington rechazó las acusaciones y sostuvo que Pekín se opone a "trazar líneas ideológicas, extender en exceso el concepto de seguridad nacional, hacer un uso expansivo de los controles de exportación y politizar los asuntos económicos, comerciales y tecnológicos".

DeepSeek IA China 2.jpg DeepSeek busca recuperar un lugar de privilegio en la carrera por la IA. Los Andes

El episodio agrega una nueva tensión en un debate que divide a la dirigencia estadounidense: hasta dónde restringir el acceso de China a los semiconductores avanzados para inteligencia artificial.

Dentro del propio establishment hay posiciones enfrentadas. El máximo responsable de IA de la Casa Blanca, David Sacks, y el CEO de Nvidia, Jensen Huang, sostienen que permitir cierto flujo de chips avanzados hacia China puede desalentar que competidores locales, como Huawei, aceleren el desarrollo de alternativas propias que compitan con Nvidia y AMD.

Sin embargo, los sectores más duros del gobierno estadounidense advierten sobre el riesgo estratégico. Temen que esos procesadores puedan ser desviados de usos comerciales y terminen potenciando capacidades militares chinas, lo que puede afectar el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial.

"Esto demuestra por qué es tan peligroso exportar cualquier chip de IA a China", afirmó Chris McGuire, exresponsable del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante la presidencia de Joe Biden.

En ese sentido, también agregó: "Dado que las principales empresas de IA de China están violando descaradamente los controles de exportación de EEUU, es obvio que no podemos esperar que cumplan las condiciones estadounidenses que les prohibirían utilizar chips para apoyar al ejército chino". Actualmente, los controles de exportación prohíben los envíos del Blackwell a China.

Las idas y vueltas de Trump sobre el comercio de chips con China

El escenario regulatorio tuvo oscilaciones en los últimos meses. En agosto de 2025, Trump abrió la posibilidad de que Nvidia comercializara en China una versión reducida del Blackwell. Posteriormente, dio marcha atrás y sugirió que los chips más avanzados debían reservarse para empresas estadounidenses.

Ya entrando en 2026, Trump permitió que compañías chinas accedieran a los H200, considerados los segundos chips más avanzados de Nvidia. La empresa conducida por Jensen Huang se ubica en el centro del debate, no solo tecnológico, sino también geopolítico, ya que sus productos son el motor que impulsa el desarrollo de la Inteligencia Artificial, algo que la llevó a ser la empresa con mayor capitalización bursátil de u$s4 billones durante 2025.

Ahora, con la polémica en curso, Estados Unidos investiga si el modelo fue entrenado con el potente chip de Nvidia, lo que podría generar fuertes cambios en la política comercial con el gigante asiático.